Pentagon zmniejszył liczbę uznawanych kodów przynależności religijnej dla amerykańskich wojskowych z 211 do 31. Departament Obrony nazwał to administracyjnym uporządkowaniem ewidencji, jednak zmiana wywołała krytykę ze strony obrońców wolności religijnej, podaje UPI.

Nowe ujednolicone kody

Siły Powietrzne USA również poleciły wojskowym zaktualizować dane zgodnie z nową ujednoliconą listą kodów. Spośród 31 kodów 21 przypada na wyznania chrześcijańskie. Na liście pozostały także agnostycyzm, wiara bahaicka, buddyzm, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, hinduizm, islam, judaizm, sikhizm, a także kategorie „bez religii” i „inna religia”.

Richard Anderson, zastępca sekretarza Sił Powietrznych USA do spraw personelu i rezerwy, oświadczył, że standaryzacja jest potrzebna służbie kapelańskiej do uzyskiwania dokładnych danych demograficznych i zapewniania wojskowym wsparcia uwzględniającego ich przekonania. Jednocześnie Siły Powietrzne wyjaśniły, że przy wyborze przynależności religijnej na nieśmiertelniki wojskowi nie będą ograniczeni do ujednoliconej listy.

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Derek S. Jones, dyrektor wykonawczy Chaplain Alliance for Religious Liberty, zgodził się, że lista wymagała przeglądu, ale zaznaczył, że kodów mogłoby być więcej. Jak powiedział, po początkowym ograniczeniu do około 20 pozycji lista została już rozszerzona, a jej przegląd trwa.

Reakcja obrońców praw

Mikey Weinstein, założyciel i prezes Military Religious Freedom Foundation, stwierdził, że wymóg aktualizacji danych o przekonaniach religijnych może stwarzać zagrożenia dla wojskowych, których przekonania, jego zdaniem, nie są akceptowane przez wyższe dowództwo. Jego organizacja reprezentuje ponad 100 tysięcy wojskowych różnych wyznań, a także osoby bez przynależności religijnej, sekularystów, humanistów, ateistów i agnostyków.

Krytyka nasiliła się w związku z transmitowanymi co miesiąc chrześcijańskimi nabożeństwami modlitewnymi, które sekretarz obrony USA Pete Hegseth organizuje w Pentagonie. Podczas jednego z takich nabożeństw gościł pastora Douga Wilsona, który nazywa siebie chrześcijańskim nacjonalistą; jego wypowiedzi były krytykowane z powodu powiązań z ruchem zwolenników supremacji białej rasy. Weinstein uważa, że nowy porządek może być sprzeczny z konstytucyjnymi gwarancjami wolności religijnej.

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