W USA Pentagon prowadzi rozmowy z amerykańskimi producentami samochodów General Motors i Ford na temat ich zaangażowania w masową produkcję wojskowych dronów. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na „The Wall Street Journal”.

Moce produkcyjne producentów samochodów

Departament Obrony USA dąży do wykorzystania rozwiniętych sieci produkcyjnych i łańcuchów dostaw firm motoryzacyjnych, aby zwiększyć produkcję dronów rozpoznawczych i uderzeniowych. Według jednego z omawianych wariantów producenci samochodów dostarczaliby komponenty istniejącym już producentom dronów, zamiast niekoniecznie wytwarzać gotowe systemy bezzałogowe.

General Motors rozważa możliwość produkcji silników do dronów. Przedstawiciele Pentagonu omawiali również możliwą współpracę z Fordem, kanadyjskim dostawcą komponentów samochodowych Magna International oraz innymi firmami przemysłowymi.

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Plany zakupowe i trudności

Nie zawarto jeszcze żadnych porozumień, a rozmowy znajdują się na wczesnym etapie. Kierownictwo firm motoryzacyjnych różnie ocenia tę perspektywę.

Pentagon planuje kupić miliony dronów w najbliższych latach. Jednocześnie amerykańscy producenci bezzałogowców, z których wielu to stosunkowo małe firmy, nie dysponują wystarczającymi mocami przemysłowymi, aby zaspokoić oczekiwany popyt wojska.

Waszyngton stara się również zmniejszyć zależność od komponentów produkowanych w Chinach, ponieważ Chiny od ponad dziesięciu lat dominują na światowym rynku dronów. Dla producentów samochodów wejście na rynek obronny może wiązać się z kwestiami rentowności, nieprzewidywalnością kontraktów wojskowych, ryzykiem reputacyjnym oraz niepewnością co do finansowania przez Kongres. Pentagon szacuje potencjalną wartość rynku wojskowych dronów na 20–30 mld dolarów rocznie i rozważa duże kontrakty, aby zachęcić firmy przemysłowe do udziału.

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