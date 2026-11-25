Według The Independent, Pentagon USA na wczesnym etapie prowadzi rozmowy na temat możliwej federalnej pożyczki w wysokości 15 mld dolarów dla kalifornijskiego startupu obronnego Hadrian Automation. Wśród inwestorów spółki jest fundusz venture capital 1789 Capital, którego partnerem po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach w listopadzie 2024 roku został jego syn Donald Trump Jr.

Jeśli finansowanie zostanie zatwierdzone w deklarowanej wysokości, stanie się jedną z największych pożyczek rządowych w historii USA. Według ProPublica kwota jest około dwukrotnie wyższa od wyceny Hadrian podczas letniej rundy pozyskiwania finansowania i dziesięciokrotnie większa od największej pożyczki udzielonej w ramach niedawnego rozszerzenia programu kredytowego Pentagonu.

Środki mogą zostać przeznaczone na zautomatyzowane fabryki

Zgodnie z dokumentami i wywiadami przeanalizowanymi przez ProPublica, pożyczka ma zostać wykorzystana do budowy 12 zautomatyzowanych fabryk wraz z innymi firmami z sektora obronnego i komercyjnego. W tych zakładach planowane jest zwiększenie produkcji amunicji, dronów i precyzyjnych komponentów.

Finansowanie może zostać zapewnione za pośrednictwem Biura Kapitału Strategicznego Pentagonu. Kongres utworzył tę jednostkę za administracji Joe Bidena, aby wzmocnić krajowe łańcuchy dostaw w obliczu konkurencji z Chinami, jednocześnie zakazując jej finansowania projektów wyłącznie wojskowych. W dokumentach Pentagonu wskazano, że fabryki Hadrian będą koncentrować się na amunicji wojskowej i komponentach, ale będą mogły szybko przejść na produkcję komercyjną.

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Pentagon zaprzecza wpływowi powiązań politycznych

Przedstawiciele Pentagonu zaprzeczyli, że powiązania polityczne inwestorów wpływają na decyzje dotyczące finansowania. Jednocześnie resort nie potwierdził kwoty 15 mld dolarów i określił negocjacje z Hadrian jako będące na wczesnym etapie. Przedstawiciel Białego Domu powiedział również ProPublica, że to Hadrian jako pierwszy zwrócił się do Pentagonu.

1789 Capital poinformował, że posiada mniejszościowy udział w Hadrian, nie ujawniając jego wielkości, i nie ingeruje w decyzje dotyczące kontraktów rządowych. Alan Garten, prawnik Donalda Trumpa Jr., oświadczył, że jego klient nie uczestniczył w działalności Hadrian ani w negocjacjach dotyczących federalnej pożyczki.

Hadrian został założony w 2020 roku. Firma łączy robotykę z własnym oprogramowaniem opartym na sztucznej inteligencji i deklaruje, że dąży do zrekompensowania niedoboru wykwalifikowanych pracowników w produkcji lotniczej i obronnej. W marcu firma otrzymała od US Navy zobowiązanie o wartości do 900 mln dolarów na produkcję komponentów do okrętów podwodnych.

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