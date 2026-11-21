Minister obrony USA Pete Hegseth miał wprowadzić nowe ograniczenia w relacjach wojskowych Waszyngtonu z Kanadą. Chodzi o tajną dyrektywę Pentagonu, rozpowszechnioną w ubiegłym tygodniu, informuje Anadolu Agency, powołując się na „The Washington Post”.

„The Washington Post” zaznaczył, że nie zapoznał się z treścią memorandum. Informacje na jego temat przekazali gazecie urzędnicy zaznajomieni z sytuacją, pod warunkiem zachowania anonimowości. Jedno ze źródeł gazety powiedziało, że Kanada prawdopodobnie odbierze ten krok jako obrazę.

Stanowisko Pentagonu

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że resort podejmuje działania, aby współpraca z Kanadą odpowiadała konkretnym celom obronnym USA. Według niego dyrektywa nie wpłynie na wymianę informacji wywiadu obronnego ani na współpracę w ramach NATO i Dowództwa Obrony Powietrznej i Kosmicznej Ameryki Północnej.

Urzędnik jednego z państw sojuszu wywiadowczego Five Eyes przekazał, że Waszyngton nie wysyłał formalnych sygnałów o zmianie wymiany informacji. Jednocześnie, jak powiedział, amerykańscy urzędnicy w ciągu ostatniego roku udostępniali mniejszą ilość danych na kilku platformach.

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Napięcia między USA a Kanadą

Jak zaznacza publikacja, nowe ograniczenia pogłębiają szerszy spór między dwoma krajami. Toczy się on w tle powtarzających się wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o możliwej aneksji Kanady oraz sporu handlowego dotyczącego ceł na stal, aluminium i inne towary.

Kanada w odpowiedzi wprowadziła cła. Premier Mark Carney oświadczył w marcu, że kraj zwiększył wydatki obronne do 2% produktu krajowego brutto. Kanadyjski minister obrony David McGuinty skrytykował również sierpniowy wpis Hegsetha w mediach społecznościowych, nazywając go niegodnym szefa Pentagonu.

W piątek Trump oświadczył, że Kanada czuje się „zbyt pewnie” i że Waszyngton nie może już na to pozwolić. Kanadyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej nie przekazało Anadolu komentarza w sprawie doniesienia do czasu publikacji.

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