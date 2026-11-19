Pentagon zawarł z amerykańskim startupem CycloKinetics kontrakt o wartości 86,3 mln dolarów na rozwój alternatywnych rodzajów paliw, nadających się do lotnictwa wojskowego, startów kosmicznych i uzbrojenia. Informuje o tym Breaking Defense, powołując się na firmę.

Paliwo bez modernizacji sprzętu

Założona w 2009 roku firma ze stanu Utah od ponad dekady współpracuje z Departamentem Obrony USA nad paliwami, które mogą zastąpić tradycyjne paliwo lotnicze i inne paliwa bez istotnych modyfikacji istniejących silników i systemów paliwowych.

Dyrektor generalny CycloKinetics Mukund Karanjikar oświadczył, że rozwiązania paliwowe firmy są produkowane z węglowodorów cykloparafinowych i mają wyższą gęstość energii. Według niego nowy kontrakt ma pomóc w stworzeniu prototypu produkcyjnego, który zademonstruje możliwości skalowania technologii do poziomu komercyjnego.

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Trzy rodzaje paliwa

CycloKinetics rozwija trzy produkty: zamiennik paliwa odrzutowego CycloJP, paliwo rakietowe CycloRP oraz paliwo do pocisków CK-10. Karanjikar twierdzi, że warianty lotniczy i rakietowy mogą zwiększać zasięg platform. Wcześniej mówił, że paliwo dla samolotów może potencjalnie zwiększyć zasięg lotu o około 30%.

Według szefa firmy CycloRP może umożliwić wynoszenie na orbitę większej masy. CycloKinetics twierdzi również, że przetestowała już swoje rozwiązania na platformach wojskowych, nie precyzując, na jakich. Firma twierdzi, że podczas testów paliwo można było stosować jako bezpośredni zamiennik zwykłego paliwa, zapewniając jednocześnie lepsze parametry.

Karanjikar poinformował, że przy produkcji na dużą skalę jeden zakład mógłby potencjalnie wytwarzać dziesiątki milionów galonów paliwa rocznie. Firma rozważa również rynek lotnictwa komercyjnego.

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