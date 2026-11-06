Departament Obrony USA warunkowo zatwierdził pożyczkę w wysokości 250 mln dolarów dla amerykańskiego start-upu 6K na budowę zakładu produkcji materiałów do akumulatorów w stanie Tennessee. Informuje o tym TechCrunch.

Zakład w Tennessee

Firma 6K, założona 12 lat temu i mająca siedzibę w North Andover w stanie Massachusetts, poinformowała o otrzymaniu warunkowego zatwierdzenia finansowania. Przyszły zakład będzie wykorzystywał technologię opartą na mikrofalach do produkcji materiałów do akumulatorów, które nie powinny być zależne od chińskich dostawców.

Zainteresowanie Pentagonu zwiększaniem krajowych mocy produkcyjnych wiąże się między innymi z wykorzystaniem baterii w sferze wojskowej.

Plazma mikrofalowa

Technologia 6K polega na podgrzewaniu metali mikrofalami do stanu plazmy, a następnie osadzaniu materiału na powierzchni. Według firmy umożliwia to zmniejszenie liczby etapów produkcji materiału katodowego — jednego z kluczowych komponentów baterii.

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Firma twierdzi również, że jej proces można stosować do kilku typów akumulatorów, w tym litowo-żelazowo-fosforanowych baterii LFP.

Wcześniejsze finansowanie

Wcześniej 6K otrzymała grant Departamentu Energii USA w wysokości 50 mln dolarów w ramach ustawy o dwupartyjnej infrastrukturze. Grant ten, przyznany w 2023 roku, został anulowany przez administrację Trumpa, po czym firma musiała złożyć wniosek ponownie.

Początkowo uruchomienie zakładu planowano na 2024 rok, jednak anulowanie grantu i niepewność na rynku pojazdów elektrycznych zmusiły 6K do zmiany planów.

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