Pentagon rozważa ściganie Bretta Sylvii — The Independent

W Stanach Zjednoczonych Pentagon bada możliwość wszczęcia własnego postępowania karnego wobec Bretta Sylvii, który 28 października został zwolniony ze stanowiska szefa ds. strategii, planowania i polityki w Połączonym Kolegium Szefów Sztabów. Jak podaje The Independent, może to być związane z podejrzeniami o przekazywanie tajnych informacji prasie.

Według The Washington Post administracja prezydenta USA poleciła wojskowym rozważyć możliwość odrębnego postępowania wobec Sylvii. W takim przypadku jego działania mogą być badane jednocześnie przez Departament Obrony USA i Departament Sprawiedliwości.

Podejrzenia o wyciek informacji

Nienazwany urzędnik, na którego powołuje się The Washington Post, powiedział, że materiały przekazano pełniącemu obowiązki sekretarza armii Adamowi Telle'owi do dalszego rozpatrzenia. Według niego Sylvia miał powiedzieć wojskowym śledczym, że sporządzał notatki z utajnionych dokumentów rządowych i przekazywał uzyskane z nich informacje dziennikarzowi.

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Ten sam urzędnik twierdził, że Sylvia komunikował się z dziennikarzem przez Signal i usunął ich korespondencję. Oficjalna przyczyna jego zwolnienia początkowo nie została podana.

Oświadczenie Pentagonu i możliwy sąd wojskowy

Następnego dnia po zwolnieniu rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że resort nie toleruje celowego, nieuprawnionego ujawniania tajnych informacji. Nie wymienił Sylvii z nazwiska, lecz poinformował o działaniach kadrowych i przekazaniu materiałów do Departamentu Sprawiedliwości.

Eksperci prawa wojskowego zauważyli, że zaangażowanie zespołu sekretarza obrony Pete'a Hegsetha może skomplikować procedurę, która powinna przebiegać bez ingerencji wysokich urzędników. Jeśli postępowanie dyscyplinarne będzie kontynuowane w systemie Pentagonu, wyznaczony generał zdecyduje, czy skierować sprawę do sądu wojskowego. Jeśli sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd, decyzję podejmie skład ośmiu wojskowych wyższych rangą od oskarżonego.

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