W USA Pentagon zawarł z Boeingiem kontrakt o wartości 2,82 mld dolarów na dostawę 15 samolotów-cystern KC-46A Pegasus. Jest to ostatnia partia produkcyjna w ramach pierwotnego kontraktu na program zawartego w 2011 roku, informuje Defense News.

Ostatnia partia w ramach pierwotnej umowy

Nowa umowa jest o około 350 mln dolarów droższa od poprzedniej partii 15 samolotów, którą Siły Powietrzne USA kupiły rok wcześniej za 2,47 mld dolarów. Realizacja poprzedniego zamówienia jest oczekiwana do połowy 2029 roku, a nowego — do połowy 2030 roku.

Siły Powietrzne USA otrzymały już 116 KC-46A. Według Boeinga, łącznie 203 takie samoloty są już eksploatowane lub zakontraktowane na świecie. Samoloty te wykorzystują również Japonia i Izrael.

Dalsze zakupy zależą od usunięcia problemów

Kontrakt na 15 maszyn jest 13. i ostatnią partią produkcyjną, której koszt przewidywała pierwotna umowa. W przyszłości Siły Powietrzne USA planują kupić od Boeinga do 75 dodatkowych KC-46A w ramach programu kontynuacji produkcji tankowców. Wojsko chce mieć 263 takie samoloty, aby całkowicie zastąpić KC-135 zbudowane w latach 50. i na początku lat 60. XX wieku.

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Zastępca szefa sztabu Sił Powietrznych USA, generał John Lamontagne, oświadczył, że zakup kolejnych 75 samolotów będzie zależał od usunięcia przez Boeinga istniejących niedociągnięć. Najbardziej znane problemy KC-46A dotyczą wysięgnika do tankowania w powietrzu oraz systemu zdalnego widzenia Remote Vision System, którego kamer używają operatorzy do naprowadzania wysięgnika.

Modernizacja systemu obserwacji

W czerwcu Boeing poinformował o zakończeniu pierwszego etapu prób w locie zmodernizowanego systemu RVS 2.0. Siły Powietrzne USA liczą na jego wdrożenie latem 2027 roku — trzy lata później niż zakładał pierwotny harmonogram. Boeing odnotował ponad 7 mld dolarów strat w tym programie, ponieważ kontrakt ma stałą cenę, a producent sam pokrywa przekroczenia kosztów.

Siły Powietrzne jako główne czynniki ograniczające gotowość KC-46 do lotów wskazywały niezawodność systemu tankowania i niedobór części zamiennych. W maju Siły Powietrzne USA i Boeing uzgodniły plan, który wraz z finansowaniem ujętym w zapytaniu budżetowym na rok fiskalny 2027 ma zwiększyć dostępność samolotów o ponad 20% do 2030 roku.

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