Ponad 188 tys. pracowników najemnych na Cyprze zarabia mniej niż 1500 euro miesięcznie, podał związek zawodowy PEO. Stanowi to ponad jedną trzecią wszystkich pracowników najemnych w kraju, informuje Cyprus Mail.

PEO uważa, że wzrost gospodarczy nie poprawił w wystarczającym stopniu sytuacji materialnej nisko opłacanych pracowników. Według oceny związku rosnące koszty mieszkań, artykułów codziennego użytku i inne wydatki gospodarstw domowych wywierają presję finansową na osoby o niskich dochodach.

Wyniki negocjacji zbiorowych

Rada Generalna PEO rozpatrzyła wyniki tegorocznych negocjacji zbiorowych i określiła priorytety na kolejny etap. Dotychczas odnowiono 174 układy zbiorowe obejmujące 104 183 pracowników. Przewidują one średni wzrost wynagrodzeń i innych świadczeń o ponad 3%, dodatkowo do automatycznej korekty zgodnej z kosztami utrzymania.

Uzgodnienia obejmują również skrócenie tygodnia pracy w sektorach, w których pracownicy wcześniej pracowali ponad 38 godzin, zwiększenie składek do funduszy zabezpieczenia oraz poprawę rekompensat za urlopy związane z macierzyństwem, ojcostwem, opieką nad dzieckiem i opieką nad bliskimi.

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Związek uznał wyniki za zachęcające, lecz niewystarczające do przezwyciężenia trudności finansowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. PEO zamierza zabiegać o dalsze podwyżki podstawowego wynagrodzenia, przede wszystkim dla pracowników znajdujących się na niższym poziomie skali płac.

Postulaty na 2027 rok

Jednym z głównych postulatów PEO na 2027 rok jest wprowadzenie 38-godzinnego tygodnia pracy bez obniżenia wynagrodzenia. Związek opowiada się również za wyższymi płacami początkowymi, lepszymi warunkami emerytalnymi poprzez fundusze zabezpieczenia oraz wzmocnieniem mocy prawnej sektorowych układów zbiorowych.

PEO proponuje także wzmocnienie kontroli przestrzegania układów zbiorowych oraz powiązanie pozwoleń na pracę dla pracowników z krajów spoza UE z realizowaniem takich ustaleń przez pracodawców. Osobno związek wzywa rząd do wypełnienia zobowiązania dotyczącego ustalania krajowej płacy minimalnej w stawce godzinowej oraz jej znacznego podwyższenia z uwzględnieniem kosztów utrzymania.

Wśród innych propozycji są rozwój mieszkań socjalnych i dostępnych cenowo, dopłaty do czynszu, stałe obniżenie VAT na energię elektryczną, zakończenie podwójnego opodatkowania paliwa oraz zwiększenie świadczeń socjalnych.

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