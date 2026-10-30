W Kensington w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki mieszkańcy skarżą się na trwające wiele dni przerwy w dostawach wody przed wyborami zaplanowanymi na 4 listopada. Z powodu niestabilnych dostaw wody ludzie są zmuszeni napełniać wiadra i butelki za każdym razem, gdy woda się pojawia, informuje TimesLIVE.

Mieszkańcy nie oczekują szybkich zmian

Mieszkaniec dzielnicy Abel Mabui powiedział, że w jego domu od kilku dni nie było wody. Według niego dostawy stały się nieprzewidywalne: czasem woda jest, a czasem znika. Zamierza głosować, choć nie wiąże dużych nadziei ze zmianami.

Mabui powiedział również, że politycy powinni myśleć o ludziach i zapewniać podstawowe usługi. Ma nadzieję, że wyniki wyborów przyniosą zmiany dla społeczności.

42-letnia Nomsa Khumalo również planuje wziąć udział w głosowaniu, jednak nie chce zawyżać oczekiwań wobec jego wyniku. Powiedziała, że gdyby miała taką możliwość, rozważyłaby przeprowadzkę do swojego domu małżeńskiego w Giyani w prowincji Limpopo, gdzie ma pompę do pobierania wody z odwiertu. Jednocześnie opuszczenie Johannesburga jest dla niej trudne z powodu potrzeby pracy i bezrobocia.

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Zbiorniki są zamykane na noc

Radny okręgu Kensington Carlos da Rocha powiedział, że sytuacja wodna w tej części miasta stawała się coraz bardziej niestabilna w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Według niego woda wraca, a potem ponownie znika, a mieszkańcy nie wiedzą, kiedy mogą liczyć na dostawy.

Da Rocha wyjaśnił, że zbiorniki są zamykane na noc, aby mogły się napełnić, a rano ponownie otwierane w celu dystrybucji wody. Nie rozwiązało to jednak problemu, ponieważ zmniejszyła się również ilość wody napływającej do zbiorników.

Radny zaproponował rozważenie harmonogramu dostaw wody co drugi dzień, aby gospodarstwa domowe mogły zrobić zapasy. Wyraził też wątpliwość, czy dostępna liczba cystern z wodą jest wystarczająca, by zaopatrzyć mieszkańców. TimesLIVE zwrócił się o komentarz do Johannesburg Water i poinformował, że doda odpowiedź po jej otrzymaniu.

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