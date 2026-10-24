W Izraelu, na kilka dni przed wyborami, kampania wyborcza zaostrzyła się z powodu ataków personalnych, prowokacyjnych reklam oraz rozpowszechniania w mediach społecznościowych obrazów stworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. Jak informuje The Hindu, sondaże przed głosowaniem 27 października pokazują niemal równe poparcie dla bloku premiera Benjamina Netanjahu i obozu jego głównego centroprawicowego rywala Gadiego Eisenkota.

Treści AI w kampanii

21 października Eisenkot opublikował w serwisie X film z życzeniami dla Netanjahu z okazji jego 77. urodzin. W materiale pojawiły się postacie wygenerowane przez AI, w tym bojownik Hamasu przemawiający z tunelu oraz wizerunek najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego. Film nawiązywał do twierdzeń, że Netanjahu rzekomo przyczynił się do utrzymania władzy islamistycznego ruchu w Gazie; premier stanowczo temu zaprzecza.

Netanjahu również wykorzystywał treści AI przeciwko rywalowi. W lipcu opublikował film, w którym Eisenkot odmawia przytulenia młodego mężczyzny w koszulce z napisem „Jedność Izraela”, a zamiast tego obejmuje arabsko-izraelskiego kandydata Mansura Abbasa. Materiał wywołał oburzenie z powodu twierdzeń, że młodemu mężczyźnie nadano podobieństwo do syna Eisenkota, który zginął w walkach w Gazie w 2023 roku. Partia Netanjahu temu zaprzeczyła.

Ataki na arabskie partie i kandydatów

Obóz Netanjahu rozpowszechniał nagrania odwołujące się do obaw przed możliwą koalicją opozycji z arabsko-izraelskimi partiami. W niektórych filmach żydowscy politycy opozycji zdejmują maski i okazują się arabsko-izraelskimi kandydatami, a w innych Arabowie są przedstawieni nad walącym się budynkiem parlamentu. W całym kraju pojawiły się także billboardy partii Likud z hasłem „Prawica albo Palestyna” obok zdjęć arabsko-izraelskich polityków.

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Tair Abu Ras, przewodniczący Forum Myślenia Regionalnego w Instytucie Van Leera w Jerozolimie, nazwał to podżeganiem, przede wszystkim ze strony obozu premiera. Jego zdaniem siły prawicowe uważają udział arabskiej partii w koalicji za nieuprawniony i próbują narzucić takie postrzeganie koalicji Eisenkota.

Ataki personalne

Celem ataków stali się również kandydaci, których rodziny ucierpiały podczas wojen po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Lali Deri, której syn zginął w Gazie w 2024 roku, kandyduje z nowej skrajnie prawicowej partii Am Ha Israel, opowiadającej się za powszechnym poborem wojskowym. Oświadczyła, że trwa skoordynowana kampania dyskredytująca, w której wspomina się śmierć jej syna i oskarża ją o zdradę jego pamięci.

Na nieoficjalnej stronie na Facebooku zwolenników Likudu opublikowano także obraz przeciwstawiający dwie matki: kandydatka partii Talik Tali Gvili została przedstawiona na tle izraelskiej flagi, a Einav Zangauker, krytykująca Netanjahu, wśród protestujących zabarwionych na czerwono. Podpis pod postem przeciwstawiał jedną grupę drugiej.

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