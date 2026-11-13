W Australii 12-letnie badanie z udziałem 6220 dorosłych wykazało, że dłuższe codzienne oglądanie telewizji wiąże się z szybszym spadkiem funkcji nerek. Silniejszy związek zaobserwowano wśród osób z cukrzycą typu 2, informuje News-Medical.

Dane z obserwacji przez 12 lat

Naukowcy przeanalizowali dane uczestników Australijskiego Badania Cukrzycy, Otyłości i Stylu Życia AusDiab, w wieku od 25 lat. Badanie podstawowe odbyło się w latach 1999–2000, a kolejne przeprowadzono po pięciu i 12 latach. Do analizy nie włączono kobiet w ciąży ani osób z cukrzycą typu 1.

Funkcję nerek oceniano na podstawie szacowanego współczynnika przesączania kłębuszkowego, wyliczanego na podstawie poziomu kreatyniny we krwi. Uczestnicy informowali również, ile czasu w poprzednim tygodniu spędzili na oglądaniu telewizji, filmów wideo lub płyt DVD w dni powszednie i w weekendy. Za nieaktywnych fizycznie uznawano osoby, które poświęcały aktywności fizycznej mniej niż 150 minut tygodniowo.

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Wyniki i ograniczenia

W ciągu 12 lat średni współczynnik przesączania kłębuszkowego zmniejszył się z 96,5 do 89,9 ml/min/1,73 m², podczas gdy średni czas oglądania telewizji wzrósł z 1,77 do 1,91 godziny dziennie. Dodatkowa godzina oglądania dziennie wiązała się z przyspieszeniem rocznego spadku funkcji nerek o 2–3%. Badacze ocenili, że odpowiada to około dwóm dodatkowym miesiącom związanego z wiekiem spadku tego wskaźnika w ciągu pięciu lat.

Analiza wskazała również na silniejszy związek wśród kobiet, jednak wynik ten był mniej spójny w dodatkowych sprawdzeniach. Dane dotyczące uczestników nieaktywnych fizycznie także okazały się niespójne, a w głównej analizie interakcja nie była istotna statystycznie. Badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi, że samo oglądanie telewizji powoduje pogorszenie funkcji nerek. Na wyniki mogły wpływać samoocena poziomu aktywności, utrata części uczestników w trakcie obserwacji, czas trwania cukrzycy, dieta oraz stosowanie leków.

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