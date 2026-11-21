Rozmowy ONZ dotyczące regulacji systemów uzbrojenia z ograniczoną lub bez żadnej kontroli człowieka zakończyły się zobowiązaniem do kontynuowania prac nad nowymi zasadami do 2028 roku. Jak informuje The Independent, uczestnicy uzgodnili przeprowadzenie dalszych rozmów w ciągu najbliższych dwóch lat.

Zwolennicy domagali się wiążących zasad

Zwolennicy ograniczeń wezwali do szybkiego przyjęcia prawnie wiążących zasad dla systemów, które mogą z różnym stopniem autonomii identyfikować i atakować cele. Takie systemy bywają nazywane „robotami zabójcami”.

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Stanowisko to poparło około 100 państw. Stany Zjednoczone, Rosja — państwo-agresor — oraz Izrael, które źródło nazywa dużymi producentami uzbrojenia, sprzeciwiły się takiemu podejściu.

Status przyszłych zasad pozostał niepewny

Według publikacji sprzeciw Rosji osłabił końcowe porozumienie i nie spełnił oczekiwań grup praw człowieka. Uczestnicy nie rozstrzygnęli, czy przyszłe środki będą prawnie wiążące.

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