Na Cyprze rozmowy o utworzeniu bezpośredniego kanału łączności między wojskowymi po obu stronach Zielonej Linii utknęły w martwym punkcie. Strony nie mogą uzgodnić, z kim dokładnie Gwardia Narodowa Republiki Cypryjskiej powinna utrzymywać bezpośredni kontakt, informuje Cyprus Mail.

Spór dotyczący uczestników kontaktu

Według źródeł gazety bliskich tej sprawie strona Turków cypryjskich proponuje nawiązanie bezpośredniego dialogu między Gwardią Narodową a Turecko-Cypryjskimi Siłami Bezpieczeństwa. Strona Greków cypryjskich chce natomiast bezpośredniego kanału z tureckimi jednostkami wojskowymi na wyspie.

Przywódca Turków cypryjskich Tufan Erhürman oświadczył po trójstronnym spotkaniu z prezydentem Republiki Cypryjskiej Nikosem Christodoulidesem i wysłanniczką ONZ Maríą Ángelą Holguín, że zaproponował utworzenie takiego mechanizmu. Według niego Christodoulides odrzucił tę propozycję. Wcześniej Erhürman włączył tę inicjatywę do planu dziesięciu środków budowy zaufania, przedstawionego Christodoulidesowi po wyborze na lidera Turków cypryjskich.

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Kontakty odbywają się obecnie za pośrednictwem ONZ

W styczniu Erhürman podkreślał potrzebę bezpośredniego kanału wojskowego po incydencie w strefie buforowej z udziałem grecko-cypryjskich rolników i turecko-cypryjskich wojskowych. Według niego celem mechanizmu byłoby zapewnienie natychmiastowego kontaktu w razie problemów.

Jednocześnie Christodoulides w lipcowym raporcie sekretarza generalnego ONZ António Guterresa dotyczącym dobrych usług ONZ na Cyprze wskazywał, że jest gotów rozmawiać o utworzeniu mechanizmu kontaktów wojskowych między przeciwstawnymi siłami na wyspie.

Obecnie łączność między wojskowymi po obu stronach Zielonej Linii odbywa się za pośrednictwem Sił Pokojowych ONZ na Cyprze. Na północy wyspy działają Turecko-Cypryjskie Siły Bezpieczeństwa i turecki garnizon wojskowy, a po drugiej stronie — Gwardia Narodowa i Grecki Batalion na Cyprze.

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