Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie tymczasowego przyznania przemysłowi około 120 mln dodatkowych bezpłatnych uprawnień do emisji. Mają one zostać rozdzielone w latach 2026–2030, informuje Tagesschau.

Oszczędności dla energochłonnych branż

Według Parlamentu Europejskiego zmiana zasad unijnego systemu handlu emisjami ma przynieść przedsiębiorstwom przemysłowym oszczędności rzędu kilku miliardów euro. Porozumienie przewiduje więcej bezpłatnych uprawnień, niż proponowała Komisja Europejska.

Według szacunków Komisji Europejskiej jej wariant mógłby zapewnić odpowiednim branżom około 6 mld euro oszczędności. Parlament Europejski oświadczył, że ze względu na zwiększenie liczby bezpłatnych uprawnień oczekiwana wartość oszczędności wzrośnie. Kompromis musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE.

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Jak działa system uprawnień

Europejski system handlu emisjami ETS ustanawia ogólny limit emisji dwutlenku węgla dla określonych sektorów. Firmy otrzymują uprawnienia do emisji CO2, mogą nimi handlować lub kupować dodatkowe na aukcjach. Tworzy to cenę za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla.

Liczba dostępnych uprawnień jest stopniowo zmniejszana, aby podnosić ich wartość i stymulować inwestycje w ochronę klimatu. Część uprawnień już bezpłatnie otrzymują branże energochłonne, w tym przemysł chemiczny i stalowy.

Związek z celami klimatycznymi

W lipcu Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe zmiany w ETS, aby wesprzeć europejski przemysł w obliczu wysokich cen energii i konkurencji z zagranicy. Wśród propozycji znalazło się wolniejsze zmniejszanie liczby uprawnień, co oznaczałoby możliwość dłuższego emitowania przez przemysł większych ilości CO2. Takie podejście utrudniłoby osiągnięcie celów klimatycznych UE. UE dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku o 90% w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

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