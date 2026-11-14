Międzynarodowa grupa naukowców, która badała materiały z erupcji wulkanu Tajogaite na hiszpańskiej wyspie La Palma w 2021 roku, ustaliła, że przegrzanie magmy może opóźniać tworzenie się kryształów o ponad osiem godzin. Może to pozwalać magmie dłużej pozostawać płynną, szybciej wznosić się ku powierzchni i stwarzać warunki do powstawania wysokich fontann lawy, podaje ScienceDaily.

Opóźnienie krystalizacji

Magma składa się ze stopionej skały, gazów, a niekiedy także stałych kryształów. W normalnych warunkach, podczas jej ochładzania, kryształy zaczynają formować się wokół mikroskopijnych krystalicznych „zarodków”. Przegrzanie — podniesienie temperatury powyżej poziomu, przy którym kryształy pozostają stabilne — może rozpuszczać te zarodki i czynić strukturę stopu bardziej jednorodną. W takich warunkach nowym kryształom trudniej się tworzyć.

Naukowcy odtworzyli w laboratorium wulkaniczne warunki temperatury i ciśnienia, wykorzystując próbki z La Palmy. Za pomocą synchrotronowej rentgenowskiej mikrotomografii w ośrodku Diamond Light Source obserwowali w czasie rzeczywistym formowanie się kryształów. Dodatkowe eksperymenty przeprowadzono w Pradze, aby śledzić procesy przez dłuższy czas.

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W próbkach bez przegrzania kryształy zaczynały pojawiać się po około 20 minutach. W próbkach poddanych silnemu przegrzaniu początek krystalizacji opóźniał się o ponad osiem godzin.

Wpływ na charakter erupcji

Kryształy zwiększają lepkość magmy, czyli jej opór wobec przepływu. Naukowcy uwzględnili wyniki eksperymentów w modelach wznoszenia się magmy przez skorupę ziemską. Według ich obliczeń opóźnienie krystalizacji pozwala magmie dłużej pozostawać mniej lepką i poruszać się szybciej. W takich warunkach gazy wulkaniczne mogą wypychać stopioną skałę z otworu wulkanicznego, tworząc fontanny lawy.

Natomiast magma, która krystalizuje wcześniej, staje się bardziej lepka i wznosi się wolniej. Daje to gazom więcej czasu na wydostanie się i może sprzyjać spokojniejszym erupcjom efuzywnym, podczas których lawa głównie wypływa na powierzchnię. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Communications. Autorzy zaznaczają, że przy ocenie zagrożeń wulkanicznych należy brać pod uwagę nie tylko skład magmy, zawartość gazów i zmiany ciśnienia, lecz także jej historię termiczną przed erupcją.

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