W Pakistanie wartość przekazów pieniężnych od obywateli pracujących za granicą osiągnęła 14,8 mld dolarów w pierwszych czterech miesiącach roku fiskalnego 2026–2027. To o 14% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, gdy wpływy wyniosły 13 mld dolarów, informuje Dawn.

W październiku Pakistańczycy przebywający za granicą przekazali do kraju 3,9 mld dolarów. Było to o 13,8% więcej rok do roku i o 8,5% więcej niż we wrześniu.

Roczny cel — 45 mld dolarów

Prezes Banku Państwowego Pakistanu Jameel Ahmad wcześniej wyznaczył cel wpływów z przekazów pieniężnych na poziomie 45 mld dolarów w roku fiskalnym 2026–2027. W poprzednim roku fiskalnym ich wartość przekroczyła 41 mld dolarów.

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Najwięcej środków od lipca do października napłynęło z Arabii Saudyjskiej — 3,668 mld dolarów, o 16,5% więcej niż rok wcześniej. Ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazano 3,051 mld dolarów, a z Wielkiej Brytanii — 2,226 mld dolarów.

Główne kraje pochodzenia środków

Najwyższe tempo wzrostu wśród głównych źródeł przekazów odnotowano w Wielkiej Brytanii: wpływy zwiększyły się o 19,2%. Kraje Unii Europejskiej przekazały 1,866 mld dolarów, USA — 1,259 mld dolarów, a pozostałe państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej — 1,374 mld dolarów.

W październiku największa wartość przekazów również napłynęła z Arabii Saudyjskiej — 981,6 mln dolarów. Za nią znalazły się ZEA z 815,9 mln dolarów, Wielka Brytania z 592,2 mln, kraje UE z 461 mln oraz USA z 328,9 mln dolarów.

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