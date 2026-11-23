W Libii zamknięcie rurociągu, którym ropa trafia z największego złoża Szarara, może zmniejszyć jego wydobycie o około 350 tys. baryłek dziennie. Państwowa Narodowa Korporacja Naftowa Libii (NOC) poinformowała, że zawór na tej linii został zamknięty przez grupę, którą określiła jako działającą poza prawem, podaje Anadolu Agency.

Straty w wydobyciu

Osobne zamknięcie rurociągu Hamada już powoduje utratę około 15 tys. baryłek dziennie. Według szacunków NOC łączny spadek wskutek obu zatrzymań wyniesie około 365 tys. baryłek dziennie.

Odpowiada to około 26% średniego wydobycia ropy naftowej w Libii w październiku. Według NOC kraj wydobył wówczas 43,47 mln baryłek, czyli około 1,4 mln baryłek dziennie.

Złoże i terminal

Złoże Szarara znajduje się w południowo-zachodniej Libii. Dostarcza ropę do nadbrzeżnego terminala w Zawii, który zaopatruje w surowiec lokalną rafinerię oraz tankowce przeznaczone do eksportu.

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Złożem w imieniu NOC i czterech międzynarodowych partnerów zarządza Akakus Oil Operations. Wśród partnerów są hiszpański Repsol, francuski TotalEnergies, austriacki OMV i norweski Equinor. W sierpniu wydobycie w Szararze osiągnęło około 335 tys. baryłek dziennie, a NOC i Akakus omawiały zwiększenie go do około 355 tys. baryłek dziennie do połowy 2027 roku.

We wrześniu zamknięcie tego samego rurociągu już zakłóciło pracę rafinerii. Po tym, jak uzbrojona grupa 21 września zamknęła zawór, NOC zatrzymała jeden z dwóch oddziałów rafinerii w Zawii, aby utrzymać pracę drugiego. Przepływ ropy wznowiono 26 września.

Rada dyrektorów NOC wezwała Straż Obiektów Naftowych i organy państwowe do pomocy w przywróceniu działania obu rurociągów. Korporacja zapowiedziała również podjęcie kroków prawnych wobec osób odpowiedzialnych za zamknięcie linii z Szarary.

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