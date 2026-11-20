W Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej Al-Nassr zagra w piątek z Al-Ahli w przełożonym meczu ligowym. Cristiano Ronaldo przystępuje do spotkania po przerwie reprezentacyjnej: portugalski napastnik zakończył występy w kadrze narodowej, więc miał czas na regenerację przed sezonem klubowym.

Jak informuje The National, obrońcy tytułu w Saudi Pro League zajmują trzecie miejsce. Mają tyle samo punktów co Al-Qadsiah i tracą dwa punkty do liderującego Al-Hilal. Al-Qadsiah rozegrało o jeden mecz więcej niż obaj rywale. Zwycięstwo nad Al-Ahli pozwoli Al-Nassr wyprzedzić Al-Hilal.

Forma Ronaldo

W poprzednim meczu Al-Nassr Ronaldo skompletował hat-tricka w wygranym 5:2 spotkaniu z Al-Kholood. Po tym meczu ma osiem goli w 10 ligowych występach w tym sezonie. Łącznie 41-letni napastnik ma na koncie 985 bramek w karierze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mecz z Al-Ahli pierwotnie planowano rozegrać 15 października, jednak przełożono go ze względów logistycznych związanych z okresem odpoczynku zawodników. Będzie to jedyne spotkanie ligowe w ten weekend.

Sytuacja Al-Ahli

Po 11 meczach Al-Ahli zajmuje szóste miejsce i traci trzy punkty do czwartego Al-Ittihad. Zespół Marino Pusicia przystępuje do spotkania po porażce 1:6 z Al-Shabab z Dżuddy, która przerwała serię czterech zwycięstw.

Jednocześnie Al-Ahli nie przegrało w tym sezonie u siebie na stadionie King Abdullah Sports City i straciło tam tylko dwa gole. Ronaldo w trzech meczach w Dżuddzie przeciwko temu rywalowi zdobył jedną bramkę — zwycięską z rzutu karnego w 2024 roku.

Czytaj nas na