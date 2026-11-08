Popierana przez studentów lista, która wygrała przedterminowe wybory parlamentarne w Serbii, proponuje stopniowe zwiększenie wydatków na obronność do 5% produktu krajowego brutto. Wydatki obronne kraju szacowano na około 2–2,5% PKB, poinformowała Anadolu Agency.

Przedstawiciel listy, były oficer serbskiej armii Luka Ponorac, powiedział telewizji RTS, że najpierw planowane jest podniesienie udziału wydatków do 3%, a następnie osiągnięcie długoterminowego celu 5% PKB. Podkreślił, że tempo i skala realizacji programu będą zależeć od zasobów finansowych i kadrowych, które otrzyma przyszły rząd.

Podwyżki dla wojskowych

Program przewiduje także podniesienie wynagrodzeń żołnierzy o 20–30% oraz działania mające wyeliminować dysproporcje płacowe między stopniami i stanowiskami. Według Ponoraca w niektórych przypadkach wojskowi ze jednostek specjalnych zarabiają więcej niż generałowie, a starsi wykładowcy Akademii Wojskowej otrzymują mniej niż część oficerów jednostek operacyjnych z powodu różnic w dodatkach.

Wśród innych propozycji są bardziej przejrzyste i przewidywalne ścieżki kariery dla personelu, a także skuteczniejszy i sprawiedliwszy podział zasobów obronnych między wszystkie rodzaje i służby sił zbrojnych.

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Artyleria, obrona powietrzna i drony

Do priorytetów modernizacji zaliczono systemy artylerii rakietowej o zasięgu od 150 do 300 kilometrów, zintegrowany system obrony powietrznej krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu oraz bezzałogowe statki powietrzne. Program obejmuje również sieciocentryczne systemy łączności i dowodzenia, środki obserwacji powietrznej oraz wczesnego ostrzegania.

Lista proponuje wzmocnienie roli wojskowych rad eksperckich, Wojskowego Instytutu Technicznego i Technicznego Centrum Testowego. Osobno program przewiduje zapewnienie działania wojskowych służb bezpieczeństwa i wywiadu w granicach prawa oraz zbadanie oświadczeń o możliwych bezprawnych działaniach poszczególnych urzędników.

Zgodnie z ostatecznymi wynikami potwierdzonymi przez Republikańską Komisję Wyborczą 5 listopada, lista studencka zdobyła 140 z 250 miejsc w parlamencie w wyborach 25 października. Sojusz kierowany przez byłego prezydenta Aleksandara Vučicia uzyskał 103 mandaty. Nowy parlament jeszcze się nie zebrał, a rząd formalnie nie został utworzony.

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