W Brazylii reelekcja prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy, zdaniem ekspertów, zwiększyła prawdopodobieństwo realizacji przez kraj celu zakończenia wylesiania we wszystkich biomach do 2030 roku. Lula wygrał zacięty wyścig prezydencki z prawicowym kandydatem Fláviem Bolsonaro i uzyskał bezprecedensową czwartą kadencję prezydencką.

W przemówieniu po ogłoszeniu wyników Lula oświadczył, że Brazylia pokaże światu, jak w kraju realizowana jest polityka klimatyczna. Podkreślił także, że w ciągu ostatnich czterech lat jego sprawowania władzy skala wylesiania zmniejszała się każdego roku, informuje Climate Home News.

Spadek wylesiania w Amazonii

Nowe dane Brazylijskiej Agencji Kosmicznej, opublikowane wcześniej w październiku, pokazały, że wycinanie lasów w Amazonii spadło do najniższego poziomu w historii. Stało się to po wprowadzeniu planu działań przeciw wylesianiu, który ograniczył ekspansję nielegalnej hodowli bydła na obszarze największego lasu tropikalnego na świecie.

Klimatolog Carlos Nobre, współprzewodniczący Panelu Naukowego dla Amazonii, oświadczył, że Brazylia otrzymała historyczną szansę, by nie dopuścić do krytycznej granicy, po której znaczne części Amazonii mogą przekształcić się w sawannę. Według niego wymaga to zakończenia wylesiania do 2030 roku, przeciwdziałania degradacji lasów oraz przyspieszenia zakrojonej na szeroką skalę odbudowy obszarów leśnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Finansowanie ochrony lasów

Wynik wyborów może również wzmocnić międzynarodowe wsparcie dla Tropical Forest Forever Facility — funduszu, którego utworzenie zainicjowała Brazylia. Mechanizm przewiduje pozyskanie publicznego kapitału początkowego na inwestycje na rynkach finansowych, a zyski z tych inwestycji mają trafiać do krajów posiadających lasy tropikalne.

Brazylia, mimo statusu kraju rozwijającego się, zobowiązała się wpłacić do funduszu 1 mld dolarów. Fundusz zamierza do końca roku pozyskać od rządów 10 mld dolarów. Dzień po wyborach Niderlandy ogłosiły wkład w wysokości 500 mln euro, który planują wypłacać przez dziesięć lat pod warunkiem zatwierdzenia przez parlament. Łączna kwota zadeklarowanych wpłat osiągnęła 7,8 mld dolarów.

Jednocześnie Lula będzie działał w warunkach wzmacniania się prawicowych zwolenników Bolsonaro w obu izbach parlamentu. Observatório do Clima, sieć brazylijskich organizacji ekologicznych, oświadczyła, że około siedmiu na dziesięciu przyszłych posłów i senatorów może głosować przeciwko agendzie klimatycznej i środowiskowej.

Czytaj nas na