W Kenii Stowarzyszenie Przewoźników Kenii (KTA) zażądało od Kenijskiego Urzędu Skarbowego (KRA) wyjaśnienia losu 13 tys. elektronicznych plomb do śledzenia ładunków, wcześniej zakupionych za pieniądze podatników. Jak podaje Nation Kenya, przewoźnicy twierdzą, że w związku z wdrożeniem nowego systemu muszą kupować lub wynajmować nowe urządzenia od prywatnych dostawców.

Koszty nowych urządzeń

Zgodnie z zasadami nowego Regionalnego Elektronicznego Systemu Śledzenia Ładunków (RECTS), przewoźnicy, importerzy i inni uczestnicy operacji cargo muszą uzyskiwać elektroniczne plomby od 15 zatwierdzonych prywatnych firm. Koszt jednego urządzenia wynosi od 45 tys. do 65 tys. szylingów kenijskich, czyli około 350–500 dolarów. Dostawcy pobierają również około 3,9 tys. szylingów, czyli 30 dolarów, miesięcznej opłaty serwisowej za każdą plombę.

Przewodniczący KTA Newton Wangoo oświadczył, że nowy system przerzuca na firmy transportowe koszty monitorowania ładunków, które stowarzyszenie uważa za ustawowo określony obowiązek państwa. Jak powiedział, niektóre warunki najmu przewidują również, że przewoźnicy poniosą część kosztów sprzętu.

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Możliwe zaskarżenie do sądu

KTA zamierza zaskarżyć nowe wymogi w sądzie. Jednocześnie stowarzyszenie wezwało członków do kontynuowania przewozów, ale do niezgadzania się na przymusowy zakup, najem lub używanie prywatnych plomb na własny koszt. Przewoźnicy obawiają się, że odmowa korzystania z nowych urządzeń może spowodować niedotrzymanie terminów dostaw, kary umowne, koszty magazynowania ładunków i demurrage.

Stowarzyszenie wskazało również na ryzyko korupcji związane z pośpiechem przy pozyskiwaniu urządzeń, ponieważ niektórzy operatorzy mogą próbować uniknąć opóźnień za pomocą łapówek. Komisarz KRA ds. kontroli celnej i granicznej Lillian Nyawanda poinformowała, że urząd rozpatruje wystąpienie przewoźników i przekazał pismo stowarzyszenia właściwej instancji do rozpatrzenia.

Znaczenie dla Korytarza Północnego

Elektroniczne plomby są wykorzystywane do kontroli ładunków transportowanych z portu w Mombasie na rynki regionalne. System przekazuje dane o ruchu ładunku i ma sygnalizować władzom możliwą ingerencję w ładunek podczas transportu. Korytarz Północny obsługuje między innymi Ugandę, Rwandę, Burundi, Sudan Południowy i Demokratyczną Republikę Konga.

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