Przewoźnicy towarowi z różnych regionów Meksyku protestują i blokują drogi, domagając się poprawy bezpieczeństwa na trasach. Ruch jest utrudniony głównie na dojazdach do aglomeracji Meksyku, a także w stanach Veracruz i Oaxaca, informuje Mexico News Daily.

Blokady na trasach

Większość akcji ma formę częściowych blokad. Jednocześnie zgłoszono całkowite zamknięcie ruchu na krajowej autostradzie 135D między Tehuacán a Oaxacą. CAPUFE poinformowało o zamknięciu ruchu w obu kierunkach w pobliżu punktu poboru opłat na trasie Tehuacán–Oaxaca.

Obecność protestujących odnotowano również na drogach Puebla–Acatzingo, Meksyk–Puebla, Acatzingo–Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza–Córdoba, Guadalajara–Colima oraz innych magistralach. Na części tych odcinków ruch nie został zablokowany.

Żądania strajkujących

Krajowe stowarzyszenia przewoźników oświadczyły, że do bezterminowego strajku może potencjalnie dołączyć do 1 miliona ciężarówek. Ostrzegły przed możliwymi zakłóceniami w dostawach towarów i paliwa.

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Przedstawiciele branży twierdzą, że nie chcą szkodzić rodzinom, lecz domagają się odpowiedzi na swoje żądania. Przewoźnicy nazywają tę sytuację „podwójnym obciążeniem”: płacą znaczne podatki i wysokie prywatne opłaty drogowe, ale, jak twierdzą, otrzymują niebezpieczną i niskiej jakości infrastrukturę drogową.

Ulgi podatkowe i bezpieczeństwo

Uczestnicy protestów sprzeciwiają się również proponowanym zmianom w uldze na opłaty drogowe w projekcie budżetu federalnego na 2027 rok i wzywają prezydentkę Claudię Sheinbaum do ponownego rozważenia tej propozycji. Projekt budżetu przewiduje obniżenie rocznego progu przychodów uprawniającego do ulgi podatkowej z 300 milionów do 250 milionów pesos, co może pozbawić ulgi firmy transportowe o rocznych przychodach od 250 do 300 milionów pesos.

Krajowa Izba Transportu Towarowego twierdzi, że sektor już cierpi z powodu rosnących kosztów oleju napędowego i wysokich opłat drogowych. Według danych przytoczonych w materiale do września tego roku w sektorze odnotowano 1105 napadów na ciężarówki i 15 zmarłych kierowców.

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