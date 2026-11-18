Brenda Patea, była partnerka lidera światowego rankingu Alexandra Zvereva, złożyła przeciwko niemu pozew w Niemczech. Prawnicy tenisisty zostali oficjalnie doręczeni dokumenty w środę podczas turnieju ATP Finals w Turynie. Jak podaje The Guardian, powódka uważa, że sportowiec naruszył warunki pozasądowej ugody między nimi.

Roszczenia dotyczące wywiadu

Pozew dotyczy wypowiedzi, które Zverev, według twierdzeń Patei, miał wygłosić w wywiadzie dla francuskiej gazety sportowej L’Equipe wcześniej w tym roku. Tenisista miał stwierdzić, że oskarżenia uznano za fałszywe, a jego niewinność została udowodniona.

Adwokat Patei Michael Scheele oświadczył, że słowa te wywołały falę krytyki wobec jego klientki, zaszkodziły jej pracy jako influencerki i, jej zdaniem, naruszyły jej cześć. Twierdzi on również, że ugoda przewidywała zakaz składania przez obie strony jakichkolwiek publicznych oświadczeń.

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Patea zwraca się do sądu o zakazanie Zverevowi powtarzania takich komentarzy oraz o ustalenie grzywny do 250 tys. euro za każde naruszenie takiego zakazu.

Stanowisko obrony i wcześniejsza sprawa

Berlińscy prawnicy Zvereva, Christian Schertz i Anna Sophie Heuchemer, potwierdzili otrzymanie pozwu. Oświadczyli, że ich klient będzie się bronił, a przypisywana mu wypowiedź, jeśli została wygłoszona właśnie w takiej formie, jest dopuszczalną opinią wartościującą chronioną przez niemiecką konstytucję. Obrona zaprzecza również naruszeniu zobowiązań umownych.

Zverev był wcześniej oskarżany o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu Patei podczas kłótni w Berlinie w maju 2020 roku. Tenisista zaprzeczał jakiejkolwiek winie. W 2024 roku sąd rejonowy w Berlinie zakończył sprawę po zawarciu ugody: sąd nie wydał wyroku, a ugoda nie przewidywała przyznania się Zvereva do winy. Zgodził się on zapłacić grzywny państwu i organizacjom charytatywnym. Sam sportowiec nie skomentował nowego pozwu.

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