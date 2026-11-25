Pierwszy pakistański astronauta, Muhammad Zeeshan Ali, dotarł na chińską stację kosmiczną Tiangong jako członek trzyosobowej załogi statku Shenzhou-24. Start odbył się rano 25 listopada z północno-zachodnich Chin. Statek zadokował do stacji trzy i pół godziny po starcie, a po zakończeniu procedur bezpieczeństwa załoga weszła do jej głównego modułu, podaje South China Morning Post.

Pierwszy zagraniczny gość stacji

Ali został pierwszym zagranicznym gościem Tiangong. Wraz z nim na stację przybyli dowódca Tang Hongbo oraz inżynier pokładowy Wu Yi. Pakistański specjalista przeszedł w Chinach siedmiomiesięczne przygotowanie do lotu.

Oczekuje się, że przeprowadzi eksperymenty dotyczące fotosyntezy bakterii, a także zbada wpływ mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego na nasiona komosy ryżowej. Po tygodniu na orbicie Ali ma wrócić na Ziemię wraz z dwoma uczestnikami misji Shenzhou-23, wśród których będzie pierwszy astronauta z Hongkongu, Lai Ka-yin.

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Współpraca Chin i Pakistanu

Minister planowania, rozwoju i specjalnych inicjatyw Pakistanu Ahsan Iqbal oświadczył, że kraje rozpoczęły rozmowy o załogowej misji kosmicznej z pakistańskim astronautą w 2016 lub 2017 roku. W ubiegłym roku Chiny i Pakistan podpisały umowę o szkoleniu pakistańskich astronautów do krótkoterminowych lotów na stację.

W kwietniu Ali i pilot Pakistańskich Sił Powietrznych Khurram Dawood zostali wybrani do szkolenia w Chinach z krótkiej listy 60 kandydatów. Według Iqbala Chiny wcześniej pomagały Pakistanowi w wystrzeliwaniu satelitów: w 1990 roku — pierwszego pakistańskiego eksperymentalnego satelity opracowanego w kraju, a w 2024 roku — pierwszego księżycowego orbitera tego państwa.

Pakistan przygotowuje się także do wysłania łazika księżycowego w ramach chińskiej misji Chang’e-8, zaplanowanej na 2028 rok. Kraj dołączył do projektu Międzynarodowej Stacji Badań Księżyca w 2023 roku.

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