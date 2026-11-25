Pierwszy wojskowy samolot transportowy Embraer C-390 Millennium, wyprodukowany dla Sił Powietrznych Republiki Korei, 23 listopada dotarł do bazy lotniczej Seul w mieście Seongnam w Korei Południowej. Jest to pierwszy z trzech samolotów, które kraj kupuje w ramach programu Large Transport Aircraft II, podaje AeroTime.

Samolot o numerze seryjnym 39000013 przyleciał z oznaczeniami południowokoreańskich Sił Powietrznych, jednak nadal zachował brazylijską rejestrację testową PT-ZNA. Formalne przekazanie maszyny wojsku jeszcze nie nastąpiło.

Trasa do Seongnam

Według otwartych serwisów śledzenia lotów na ostatnim odcinku trasy C-390 wystartował z międzynarodowego lotniska Clark na Filipinach. Wcześniej samolot zatrzymywał się w Maskacie w Omanie oraz w indyjskim Ćennaju.

Embraer zaprezentował tę maszynę podczas Singapore Airshow 3 lutego 2026 roku, gdy znajdowała się ona na końcowym etapie montażu. Pierwszy lot samolot wykonał w marcu w zakładzie Embraera w brazylijskim Gavião Peixoto.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Modernizacja floty transportowej

Południowokoreańska Administracja Programu Zakupów Obronnych DAPA wybrała C-390 w grudniu 2023 roku, dając mu pierwszeństwo przed Lockheed Martin C-130J Super Hercules i Airbusem A400M Atlas. Wartość programu szacowano wówczas na 710 mld wonów, czyli około 543 mln dolarów.

Taktyczna flota transportowa Korei Południowej obejmuje cztery C-130J-30 dostarczone w 2014 roku, a także starsze turbośmigłowe C-130H i CN-235. Według Embraera C-390 z dwoma silnikami turbowentylatorowymi może przewozić do 26 ton ładunku i osiągać prędkość przelotową do 870 km/h.

Według Embraera kontrakt przewidywał współpracę przemysłową: południowokoreańskie firmy będą produkować komponenty do C-390, a także rozwijać w kraju możliwości obsługi technicznej, napraw i remontów generalnych samolotów.

Czytaj nas na