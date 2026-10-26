Personel koszar Victoria w Sydney w Australii zaczął pakować swoje rzeczy przed planowaną przeprowadzką w związku z zamiarem rządu federalnego sprzedaży historycznego obiektu wojskowego. Jak informuje ABC News Australia, źródła w resorcie obrony podały, że na terenie obiektu już „pakuje się pudełka”, a celem jest opuszczenie koszar przez cały personel do Bożego Narodzenia.

Koszary Victoria w dzielnicy Paddington to 176-letnia baza Armii Australijskiej. Znajdują się na liście 67 niedostatecznie wykorzystywanych lub pustych obiektów obronnych, które rząd federalny wyznaczył do sprzedaży. Inicjatywę rozpoczęto po niezależnym audycie; oczekuje się, że sprzedaż aktywów przyniesie do 3 mld dolarów dochodu. Na listę wpisano również obiekt HMAS Penguin w rejonie Middle Head w Sydney.

Przeprowadzka około 500 osób

Na terenie o powierzchni 13 hektarów przebywa około 500 osób, w tym przedstawiciele kilku dowództw wojskowych i jednostek wsparcia. Zgodnie z planem przeniesienia większość personelu zostanie skierowana do koszar w Randwick. Część pracowników zostanie tymczasowo ulokowana w Defence Plaza Sydney — budynku biurowym w centralnej dzielnicy biznesowej miasta, około dwóch kilometrów od koszar Victoria.

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Australijskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że w ubiegłym tygodniu personel został poinformowany o przyszłych miejscach pracy. Resort zaznaczył, że dąży do jak najszybszego przeniesienia jednostek, aby ograniczyć zakłócenia w pracy, zachować ich integralność i zapewnić pewność w odniesieniu do przyszłych przydziałów. Według oceny ministerstwa większość personelu opuści teren do końca 2026 roku.

Krytyka sprzedaży

Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns wezwał rząd federalny do ponownego rozważenia decyzji. Oświadczył, że koszary powinny pozostać własnością publiczną i być wykorzystywane przez Australijskie Siły Obronne. Przeciw sprzedaży wystąpiły także tysiące uczestników wiecu w Sydney, wśród których byli były premier John Howard, stanowi deputowani Partii Pracy, zwolennicy One Nation oraz przedstawiciele Partii Zielonych.

Minister obrony Richard Marles bronił planu sprzedaży. Jak powiedział, koszary Victoria nie są kluczowe dla obrony kraju, a utrzymanie obiektu jako terenu wojskowego wymagałoby 200 mln dolarów w ciągu następnej dekady. Marles zapewnił również, że wszystkie budynki na terenie zostaną zachowane nawet w przypadku sprzedaży. W koszarach, zbudowanych przez skazańców w latach 40. XIX wieku i początkowo zajmowanych przez Armię Brytyjską, mieści się Muzeum Armii Nowej Południowej Walii.

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