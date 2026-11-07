W Australii petycja podpisana przez ponad 10 tys. mieszkańców północnych przedmieść Adelajdy, domagających się poprawy infrastruktury drogowej, została przekazana do rozpatrzenia komisji parlamentarnej Australii Południowej przy ponadpartyjnym poparciu. Kampania dotyczy przede wszystkim zatłoczenia na Curtis Road, która łączy osiem przedmieść, podaje ABC News Australia.

Autorka petycji, mieszkanka MacDonald Park Bronnie Coulter, oświadczyła, że intensywny ruch na lokalnych drogach stanowi problem dla bezpieczeństwa. W ubiegłym miesiącu członkini Rady Ustawodawczej Sarah Game przedstawiła parlamentowi dokument z podpisami.

Propozycje mieszkańców

Uczestnicy kampanii proponują wybudowanie dodatkowych pasów na Curtis Road i Womma Road, poszerzenie Main North Road, a także dodanie pasów zjazdowych z Northern Expressway. Obawiają się również, że korki mogą opóźniać służby ratunkowe, w tym w sezonie pożarów buszu.

Według rady Playford w ciągu najbliższych 20 lat do tego obszaru będzie codziennie przeprowadzać się średnio 10 osób. Liczba ludności tego terenu wzrosła z około 71 tys. w 2006 roku do 116 tys. i według prognoz Australijskiego Biura Statystycznego może osiągnąć 184 tys. do 2046 roku.

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Zabudowa mieszkaniowa i drogi

Burmistrz Playford Glenn Docherty zauważył, że w ubiegłym roku na terenie rady wybudowano co piąty nowy dom w stanie Australia Południowa, a kolejne 1100 działek otrzymało zgodę na zabudowę. Rada odrzuciła stosunkiem głosów 5 do 7 propozycję zwrócenia się do rządu stanowego o wstrzymanie udostępniania gruntów i zatwierdzania projektów mieszkaniowych.

Minister planowania Nick Champion uznał niezadowolenie mieszkańców, ale sprzeciwił się zamrożeniu zabudowy. Jak powiedział, taki krok zagroziłby miejscom pracy, ograniczyłby wybór mieszkań i pozbawiłby radę dochodów, które można przeznaczyć na modernizację dróg.

Champion poinformował, że nowe rondo na skrzyżowaniu Heaslip i Curtis Road oraz wiadukt nad linią kolejową na Curtis Road, o łącznym koszcie 280 mln dolarów australijskich, powinny zmniejszyć zatłoczenie.

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