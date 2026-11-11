Naukowcy z Uniwersytetu Kiusiu w Japonii ustalili, że kwas perfluorobutanosulfonowy PFBS, uznawany za potencjalnie bezpieczniejszy zamiennik tradycyjnych PFAS, jest wchłaniany przez zarodki danio pręgowanego i gromadzi się w ich organizmach. Jak informuje News-Medical, eksperyment wykazał zaburzenia procesów metabolicznych, stres komórkowy i oznaki wad rozwojowych u badanych zarodków.

Zaburzenia metabolizmu

Naukowcy poddawali zarodki ryb działaniu różnych stężeń PFBS. Sekwencjonowanie RNA wykazało zmiany w ekspresji genów związanych z metabolizmem glukozy i tłuszczów, w tym genów cyklu kwasu trikarboksylowego i metabolizmu lipidów.

Badacze odnotowali również podwyższony poziom reaktywnych form tlenu, zaburzenia funkcjonowania mitochondriów oraz nasilenie śmierci komórek. Kierownik badania, profesor nadzwyczajny Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Kiusiu William Ka Fai Tse, zasugerował, że te oznaki stresu oksydacyjnego mogą być skutkiem zaburzeń w genach metabolicznych.

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Z pozoru normalne, ale z wewnętrznymi zmianami

Mimo braku oczywistych zewnętrznych nieprawidłowości analizy biochemiczne i histologiczne ujawniły wyraźne zmiany komórkowe i morfologiczne. W sercach zarodków wykryto niewielkie nieprawidłowości strukturalne, które mogą wskazywać na pogorszenie jego funkcjonowania.

U ryb zaobserwowano również niewielkie deformacje czaszki, zmniejszenie objętości tkanki nerwowej oraz oznaki zaburzonego rozwoju wzroku w testach behawioralnych. Autorzy zaznaczyli, że PFBS może być mniej szkodliwą substancją niż inne związki z grupy PFAS, jednak jej wpływ na żywe organizmy na etapie embrionalnym nadal może mieć negatywne konsekwencje.

PFAS to grupa trwałych związków chemicznych stosowanych w produktach przemysłowych i konsumenckich. Ze względu na zdolność do długiego utrzymywania się w środowisku i gromadzenia w organizmach są one również nazywane „wiecznymi chemikaliami”. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Journal of Hazardous Materials Advances.

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