Pięć dużych firm farmaceutycznych poinformowało komisję Izby Reprezentantów USA, że nie rozpocznie nowych badań klinicznych w ośrodkach powiązanych z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą. Poinformował o tym STAT News.

Oświadczenia firm

Chodzi o Merck, Eli Lilly, AbbVie, Pfizer i Bristol Myers Squibb. Wszystkie pięć firm oświadczyło, że nie zainicjuje nowych badań klinicznych w ośrodkach powiązanych z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą, którą źródło nazywa wojskowym skrzydłem Komunistycznej Partii Chin.

Osobno kilka największych firm farmaceutycznych poinformowało, że nie planuje otwierać nowych ośrodków badań klinicznych w Sinciang-Ujgurskim Regionie Autonomicznym Chin ani w szpitalach powiązanych z chińską armią.

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Dochodzenie komisji

Komisja Izby Reprezentantów USA ds. Chin rozpoczęła w czerwcu dochodzenie dotyczące tych pięciu firm. Powodem były obawy dotyczące możliwego ujawnienia własności intelektualnej, powiązań z wojskiem oraz standardów etycznych w ośrodkach badań w wrażliwych regionach Chin.

W listach do producentów leków komisja wskazała również na rosnące obawy dotyczące możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

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