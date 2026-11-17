Pięć europejskich krajów prowadzi negocjacje w sprawie porozumienia przewidującego deportację do Rwandy osób ubiegających się o azyl, których wnioski zostały odrzucone. Poinformowała o tym stacja France 24 w wieczornym wydaniu programu Eye on Africa z 16 listopada w swoim materiale.

Negocjacje w sprawie porozumienia

W opisie programu mowa jest o negocjacjach pięciu państw europejskich dotyczących porozumienia w sprawie przenoszenia do Rwandy osób ubiegających się o azyl, którym odmówiono jego przyznania. W tytule materiału France 24 Rwanda została nazwana miejscem dla ośrodka dla migrantów z odrzuconymi wnioskami w UE.

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Tematy wydania

Negocjacje dotyczące Rwandy były jednym z trzech tematów wydania. Program opowiedział także o napięciach politycznych między Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą, które ujawniły się podczas szczytu Frankofonii w Kambodży.

Osobny materiał poświęcono młodym kobietom w Tunezji, które coraz częściej wybierają podnoszenie ciężarów i kulturystykę jako sposób wyrażania siebie. Wydanie Eye on Africa trwało 13 minut i 12 sekund.

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