W Singapurze pięć zarejestrowanych w kraju firm, które mogą być powiązane z pożarami w Indonezji prowadzącymi do transgranicznego smogu, zgodziło się zaangażować oceniających i współpracować w procedurze oceny. Poinformowała o tym singapurska Narodowa Agencja Środowiska, podaje Channel NewsAsia.

Firmy zgodziły się na ocenę

Agencja spotkała się z przedstawicielami Wilmar International, Golden Agri-Resources, APP Company, APP Company (China) oraz Indofood Agri Resources. Osobno planuje spotkanie z Kencana Agri, która wyraziła gotowość do dobrowolnego zaangażowania oceniających.

NEA oświadczyła, że dobrowolny udział firm w procedurze pomoże ustalić fakty, w tym wyjaśnić, czy były one zaangażowane w pożary w Indonezji lub z nimi powiązane, a pożary te spowodowały lub pogorszyły smog w Singapurze. Oceny będą prowadzone przez oceniających z zespołu ds. transgranicznego smogu.

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Oświadczenie First Resources i dalsze kroki

Agencja z zadowoleniem przyjęła również niedawne publiczne oświadczenie First Resources. Firma poinformowała, że jest gotowa zaangażować firmy śledczą i prawną, aby sprawdzić możliwe zaangażowanie w pożary w Indonezji lub powiązanie z nimi. NEA oczekuje od First Resources pisemnego potwierdzenia udziału w procedurze oceny.

Wcześniej, na początku tygodnia, kierownictwo dziesięciu firm, które potencjalnie mogą być powiązane z pożarami powodującymi smog, zobowiązało się do pełnej współpracy w singapurskim dochodzeniu. Nastąpiło to po spotkaniu z wicepremierem Ganem Kim Yongiem, starszym ministrem K. Shanmugamem i minister zrównoważonego rozwoju i środowiska Grace Fu.

Urzędnicy przedstawili reprezentantom firm oczekiwania rządu oraz plany zaostrzenia przepisów, aby pociągać do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za zanieczyszczenie smogiem. W piątek Ministerstwo Prawa i NEA poinformowały również o wyborze siedmiu członków wyspecjalizowanego zespołu, który będzie oceniać firmy wskazane przez władze.

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