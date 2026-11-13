Austria, Dania, Niemcy, Grecja i Niderlandy planują ogłosić w Wiedniu umowę z Rwandą dotyczącą utworzenia ośrodka deportacyjnego dla migrantów, którzy nie mają prawa do legalnego pobytu w Unii Europejskiej. Poinformowało o tym Politico Europe, powołując się na trzy źródła zaznajomione z tym mechanizmem.

Pilotażowy ośrodek w Rwandzie

Ogłoszenie porozumienia jest oczekiwane w poniedziałek. Będzie ono dotyczyć wyłącznie osób ubiegających się o azyl, które wyczerpały wszystkie możliwości uzyskania legalnego zezwolenia na pobyt w UE i otrzymały odmowę.

Pięć państw regularnie organizowało spotkania, aby przygotować mechanizm tworzenia ośrodków poza terytorium Unii Europejskiej. Będą mogły deportować tam osoby, którym nakazano opuścić UE. Kraje wcześniej deklarowały, że zamierzają zawrzeć pierwsze umowy dotyczące takich ośrodków w 2026 roku i uruchomić je w następnym roku.

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Warunki i zastrzeżenia

Ośrodek w Rwandzie ma stać się projektem pilotażowym. Według publikacji w przyszłości mogą pojawić się porozumienia z innymi krajami, a także z udziałem innych członków UE.

Niedawna reforma przepisów UE umożliwiła państwom członkowskim zawieranie umów dotyczących takich ośrodków pod warunkiem przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka. Jednocześnie szczegóły mechanizmu, w tym obywatelstwo osób, które będą przenoszone, warunki ich pobytu oraz mechanizmy nadzoru, będą zależeć od konkretnej umowy.

Organizacje praw człowieka ostrzegają, że takie ośrodki mogą stwarzać ryzyko naruszeń praw człowieka poza unijnymi mechanizmami nadzoru i prawnymi. W 2023 roku Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii uznał za niezgodny z prawem brytyjski plan wysyłania osób ubiegających się o azyl do Rwandy w celu zdalnego rozpatrywania ich wniosków. Planowana inicjatywa krajów UE dotyczy osób, którym już nakazano opuścić terytorium bloku.

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