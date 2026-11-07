Przywódcy Niemiec, Belgii, Niderlandów, Luksemburga i Danii wezwali Unię Europejską oraz Wielką Brytanię do zacieśnienia współpracy przed szczytem UE–Wielka Brytania, zaplanowanym na 20 listopada w Brukseli w Belgii. W liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costy podkreślili obopólne korzyści płynące z pogłębionej współpracy w dziedzinie czystej energii, informuje The Guardian.

Von der Leyen i Costa mają spotkać się w Brukseli z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. Strony mają nadzieję podpisać porozumienia dotyczące żywności i napojów, emisji dwutlenku węgla oraz wymian młodzieżowych.

Negocjacje dotyczące energii elektrycznej

Przywódcy pięciu państw wezwali również do przyspieszenia negocjacji w sprawie powrotu Wielkiej Brytanii na wewnętrzny rynek energii elektrycznej UE. W liście kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Niderlandów Rob Jetten, premier Belgii Bart De Wever, premier Luksemburga Luc Frieden i premier Danii Mette Frederiksen zaproponowali uzgodnienie na szczycie drogi do zakończenia tych negocjacji.

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Autorzy listu nazwali Wielką Brytanię bliskim partnerem w transformacji w kierunku czystej energii. Ich zdaniem integracja tego kraju z wewnętrznym rynkiem energii elektrycznej UE jest niezbędna, aby w pełni wykorzystać potencjał Morza Północnego i przekształcić je w największe na świecie centrum czystej energii.

Kwestia wpłat do budżetu

Wcześniej Wielka Brytania i dziewięć innych państw europejskich zawarły pakt, aby przyspieszyć budowę morskich farm wiatrowych w latach 30. XXI wieku i rozwój sieci energetycznej na Morzu Północnym. Jednocześnie powrót na wewnętrzny rynek energii elektrycznej może wymagać od Londynu wkładu do budżetu UE, w tym do funduszy spójności, które wspierają rozwój gospodarczy biedniejszych regionów.

Według oceny organizacji branżowej Energy UK, opublikowanej w 2024 roku, przy utrzymaniu obecnego modelu relacji energetycznych Wielka Brytania może ponieść dodatkowe koszty w wysokości 10 mld funtów szterlingów w latach 2024–2029 z powodu wyższych rachunków za energię i niższych dochodów budżetowych. Przedstawiciel kręgów dyplomatycznych w Brukseli oświadczył, że dostęp do bardziej zintegrowanego europejskiego rynku energii może zwiększyć efektywność handlu energią elektryczną i obniżyć koszty dla konsumentów w Wielkiej Brytanii.

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