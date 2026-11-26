Finlandia, Szwecja, Norwegia, Litwa i Niderlandy mają wspólnie kupić od firmy zbrojeniowej BAE Systems ponad 430 bojowych wozów piechoty CV90. Szwecja będzie krajem wiodącym w tym projekcie, informuje Anadolu Agency, powołując się na fińską gazetę Iltalehti.

Udział Finlandii

Minister obrony Finlandii Antti Häkkänen oświadczył, że jego kraj kupi 160 pojazdów w ramach umowy. Według niego wartość fińskiej części zamówienia wyniesie około 2,8 mld euro, czyli 3,07 mld dolarów.

CV90 produkuje BAE Systems Hägglunds, szwedzki oddział BAE Systems. Nowy sprzęt ma zostać wykorzystany do zastąpienia przestarzałego wyposażenia i wzmocnienia zdolności wojsk lądowych. Oczekuje się również, że fińskie pojazdy będą miały zdolności do przeciwdziałania bezzałogowym zagrożeniom powietrznym.

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Wspólny projekt NATO

Häkkänen nazwał porozumienie największym wspólnym zakupem w dziedzinie obrony lądowej w NATO. Według niego współpraca ma wzmocnić zdolności wojskowe krajów uczestniczących oraz poprawić interoperacyjność ich sił.

Pięć państw pracowało nad wspólnym zakupem od 2025 roku, kiedy wraz z Estonią podpisały wstępną deklarację intencji. Estonia później wycofała się z tej inicjatywy.

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