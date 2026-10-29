W Tshwane w Republice Południowej Afryki pięć sondaży przeprowadzonych od czerwca do października przed wyborami lokalnymi wskazało Sojusz Demokratyczny (DA) na pierwszym miejscu, przed Afrykańskim Kongresem Narodowym (ANC). Jednocześnie żadne z badań nie przewiduje samodzielnej większości dla DA, a partia ActionSA może stać się decydująca w negocjacjach dotyczących przyszłej koalicji, informuje Daily Maverick.

DA prowadzi, ale bez większości

Tylko pierwszy sondaż The Common Sense/Social Research Foundation dał DA ponad jedną trzecią głosów. To o 10 punktów procentowych więcej niż wyniki DA w pozostałych badaniach. Przy takim rozkładzie poparcia partia mogłaby utworzyć koalicję z FF+.

We wszystkich pięciu sondażach DA zajmuje pierwsze miejsce, a ANC drugie. W badaniach News24/Sabi i eNCA/Markdata trzecie miejsce zajmuje EFF, a czwarte ActionSA; w dwóch pozostałych sondażach partie te zamieniają się miejscami. FF+, która tradycyjnie głosowała razem z DA, również może odegrać ważną rolę.

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ActionSA może określić skład koalicji

Łącznie wyniki trzech ostatnich sondaży dają duetowi DA i FF+ nieco więcej mandatów niż tandemowi ANC i EFF. W takich scenariuszach ActionSA może pomóc w utworzeniu większości któremukolwiek z dwóch obozów.

Według scenariusza News24/Sabi obecnej koalicji ANC, EFF, ActionSA i PA brakuje trzech mandatów do większości. Jeśli DA i ActionSA wznowią współpracę, koalicja DA, ActionSA i FF+ również będzie potrzebować poparcia mniejszych partii. Z kolei model eNCA/Markdata przewiduje pewną większość dla sojuszu DA, FF+ i ActionSA, podczas gdy obecnej koalicji brakuje jednego mandatu.

Scenariusze opierają się na założeniu, że DA nie będzie współpracować z EFF ani PA, a ani ANC, ani DA nie włączą partii MK. Publikacja zaznacza, że potencjalna przewaga DA i FF+ nad blokiem ANC, EFF i PA wynosząca pięć lub 10 mandatów może być błędem statystycznym. Na pozycję ActionSA może również wpłynąć konflikt między partnerami obecnej koalicji po tym, jak setki mieszkańców zachorowały z powodu zanieczyszczonej wody.

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