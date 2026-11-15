Pięć organizacji potępiło ataki dronów w Sudanie — Anadolu Agency

Unia Afrykańska, ONZ, Unia Europejska, Liga Państw Arabskich oraz Międzyrządowy Urząd ds. Rozwoju (IGAD) potępiły nasilenie ataków dronów w Sudanie. Wezwały do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych oraz ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej.

Wspólne oświadczenie organizacji

We wspólnym oświadczeniu opublikowanym przez IGAD w niedzielę pięć organizacji wyraziło głębokie zaniepokojenie nową falą śmiercionośnych uderzeń dronów w całym kraju. Według Anadolu Agency autorzy oświadczenia zaznaczyli, że ataki pogłębiają cierpienia ludności cywilnej, która już doświadcza katastrofalnego kryzysu humanitarnego.

Organizacje potępiły uderzenia w stanach Chartum, Darfur, Kordofan, Nil Błękitny, Gedaref, Al-Dżazira, Sennar i Morze Czerwone. Według ich oświadczenia ataki spowodowały ofiary wśród ludności cywilnej i uszkodziły kluczową infrastrukturę cywilną, w tym elektrownie i placówki medyczne.

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Konsekwencje humanitarne

W oświadczeniu wskazano, że uszkodzenie obiektów energetycznych doprowadziło do rozległych przerw w dostawach energii elektrycznej i zakłóciło funkcjonowanie niezbędnych usług, jeszcze bardziej pogarszając sytuację humanitarną. Autorzy apelu podkreślili również, że ataki utrudniają działania humanitarne oraz perspektywy pokoju i odbudowy.

Pięć organizacji oświadczyło, że nie ma militarnego rozwiązania wojny, i wezwało do zaprzestania ataków na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną, a także zewnętrznego wsparcia, które przyczynia się do eskalacji. Przypomniały o konieczności przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i pociągania do odpowiedzialności za naruszenia. Działania wojenne między armią Sudanu a Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) nasiliły się w stanach Kordofan Północny, Zachodni i Południowy od października 2025 roku. Według szacunków ONZ od początku wojny w 2023 roku zginęły dziesiątki tysięcy osób, a niemal 13 milionów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

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