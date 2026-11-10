Naukowcy ze School of Pharmacy Uniwersytetu Pacyfiku w Stockton w USA przetestowali pięć dużych modeli językowych na 227 pytaniach egzaminacyjnych z chorób zakaźnych dla przyszłych farmaceutów. Wszystkie systemy osiągnęły trafność na poziomie około 90%, a najwyższy wynik — 91,2% — uzyskał ChatGPT-4o-mini, informuje News-Medical.

Jakie modele testowano

W badaniu porównano ChatGPT-4.1 i ChatGPT-4o-mini firmy OpenAI, Claude Sonnet 4 firmy Anthropic, Copilot firmy Microsoft w wersji internetowej, aplikacji mobilnej i przeglądarce Edge, a także Gemini 2.5 Flash firmy Google. Wszystkie modele otrzymały takie same instrukcje: wybrać odpowiedź, wyjaśnić, dlaczego jest poprawna, oraz wskazać, dlaczego alternatywne warianty są nieprawidłowe.

Pytania pochodziły z obowiązkowego kursu Integrated Clinical Sciences Infectious Diseases dla studentów drugiego roku przyspieszonego trzyletniego programu Doctor of Pharmacy. Obejmowały chemię medyczną, mikrobiologię kliniczną, farmakologię, terapię, farmakokinetykę i farmakodynamikę. Dane zbierano od maja do lipca 2025 roku, a poprawność odpowiedzi sprawdzano z kluczami dostarczonymi przez wykładowców kursu.

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Złożone i wizualne zadania

Modele wykazały niższą trafność w pytaniach z chemii medycznej i mikrobiologii klinicznej. Gorsze wyniki osiągnęły także w zadaniach wymagających wyższych poziomów poznawczych — zastosowania, analizy, oceny lub tworzenia — oraz w pytaniach z obrazami.

Autorzy sklasyfikowali zadania według taksonomii Blooma, formatu — wyboru odpowiedzi lub uzupełniania luk — oraz obecności obrazów. Odpowiedzi modeli oceniano wyłącznie jako poprawne albo niepoprawne; wyjaśnień nie sprawdzano oddzielnie pod kątem kompletności ani bezpieczeństwa klinicznego. Dwóch badaczy niezależnie przejrzało wszystkie pytania, na które co najmniej jeden model odpowiedział nieprawidłowo, i zgodziło się z ocenami.

Wyniki wskazują, że odpowiedzi AI na specjalistyczne zadania farmaceutyczne należy niezależnie weryfikować, zwłaszcza w złożonych sytuacjach klinicznych i podczas interpretacji informacji wizualnych.

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