Ponowna analiza marsotrzęsienia S0976a o magnitudzie 4,2, zarejestrowanego przez lądownik NASA InSight na Marsie 25 sierpnia 2021 roku, wskazuje na aktywność głębokiego uskoku pod Doliną Marinera. Badacze uważają, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wstrząsu był ruch tektoniczny w pęknięciu skorupy pod największym znanym systemem kanionów w Układzie Słonecznym, podaje Live Science.

Źródło silnego marsotrzęsienia

InSight zarejestrował zdarzenie S0976a po przeciwnej stronie Marsa względem miejsca lądowania — w zachodniej części Doliny Marinera. W chwili wykrycia było to najsilniejsze marsotrzęsienie zarejestrowane przez InSight lub inny lądownik na Marsie. W maju 2022 roku przewyższyło je marsotrzęsienie o magnitudzie 4,7, dlatego S0976a zajmuje drugie miejsce wśród takich zdarzeń.

W badaniu opublikowanym 15 października w czasopiśmie Nature Communications naukowcy ponownie przeanalizowali dane dotyczące fal sejsmicznych. Według ich oceny wstrząs nastąpił w strefie uskoku na głębokości od 20 do 40 kilometrów pod kanionem. Bloki skorupy prawdopodobnie przesunęły się poziomo względem siebie wzdłuż stromego, głębokiego uskoku.

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Inne wyjaśnienia nie znalazły potwierdzenia

Autorzy pracy modelowali również inne możliwe przyczyny wstrząsu, w tym duże uderzenie asteroidy i osuwisko wewnątrz kanionu. Jednak według ich wniosków scenariusze te nie wyjaśniały zarejestrowanych sygnałów sejsmicznych. Pierwszy autor badania, Chon-Hung Son z Imperial College London, zaznaczył, że uskoki pod Doliną Marinera mogą się przemieszczać i powodować marsotrzęsienia, choć procesy geologiczne, które uformowały tę strukturę, dawno ustały.

Dolina Marinera rozciąga się na około 4 tysiące kilometrów — jest około dziesięciokrotnie dłuższa od Wielkiego Kanionu. Mars nie ma płyt tektonicznych, takich jak Ziemia, a jego zewnętrzna warstwa skorupy jest w większości ciągła. Jednocześnie występują na nim uskoki, z których część jest widoczna na powierzchni. Misja InSight dotarła na Marsa w 2018 roku i zakończyła działalność w grudniu 2022 roku.

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