W Singapurze 64-letni mężczyzna podejrzewany o przestępstwa związane z nielegalnym obrotem narkotykami podczas zatrzymania ugryzł funkcjonariusza Centralnego Biura ds. Narkotyków (CNB) w udo i opluł dwóch innych funkcjonariuszy. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Zatrzymanie w pobliżu Marsiling Road

Według CNB operację przeprowadzono rano 3 listopada po otrzymaniu informacji. Mężczyznę zatrzymano w lokalu mieszkalnym w pobliżu Marsiling Road. Podczas zatrzymania aktywnie stawiał opór i ugryzł jednego z funkcjonariuszy w udo przez dżinsy.

Zatrzymany opluł również dwóch innych funkcjonariuszy. Cała trójka otrzymała pomoc medyczną, w tym przeszła badania pod kątem możliwych chorób zakaźnych.

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Zabezpieczone narkotyki i śledztwo

Podczas operacji funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli narkotyki o łącznej wartości ponad 55 tys. dolarów singapurskich, czyli około 43,1 tys. dolarów amerykańskich. Wśród zabezpieczonych substancji było ponad 1,5 kg konopi, 166 g substancji znanej jako Ice oraz 25 g tabletek ecstasy. Ponadto zabezpieczono 356 dolarów singapurskich w gotówce i akcesoria związane z narkotykami.

CNB oświadczyło, że śledztwo w sprawie działalności mężczyzny trwa. Został on również przekazany policji w celu dalszego dochodzenia w sprawie możliwego umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz użycia siły w celu utrudnienia urzędnikom państwowym wykonywania obowiązków.

CNB przypomniało, że handel kontrolowanymi narkotykami w Singapurze jest nielegalny. Według CNA osobom skazanym za nielegalny obrót ponad 500 g konopi może grozić obowiązkowa kara śmierci.

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