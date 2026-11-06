W Sądzie Magistrackim w Wyndham w Australii 51-letniemu Craigowi Langfordowi odmówiono zwolnienia za kaucją. Jest on podejrzany o prześladowanie byłej dżokejki Michelle Payne i wysyłanie jej gróźb śmierci.

Groźby na Instagramie

Jak informuje ABC News, Langford miał przez trzy dni wysyłać Payne obraźliwe wiadomości na Instagramie. W sądzie usłyszano, że mężczyzna, który w tym czasie był już zwolniony za kaucją w innej sprawie, groził zabiciem Payne, a także kierował pod jej adresem seksualizowane obelgi.

Prokuratorzy wyrazili poważne zaniepokojenie o fizyczne bezpieczeństwo i stan psychiczny Payne. Według nich groźby, które dotyczyły również jej rodziny, zszokowały sportsmenkę. Śledczy nie ustalili motywu tych wiadomości; w sądzie zaznaczono, że Langford nie znał Payne osobiście.

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Stanowiska stron w sądzie

Po zatrzymaniu Langford zaprzeczył, że wysyłał te wiadomości, i powiedział policji, że nie korzysta z Instagrama. Jednocześnie powiedział śledczym, że wie, kim jest Payne, i że jej nie lubi, lecz odmówił bardziej szczegółowego wyjaśnienia.

Policja przeszukała dom w Werribee, w którym mieszkał Langford, i zabezpieczyła jego telefon komórkowy w celu pobrania i analizy danych. Obrona twierdziła, że w przypadku zwolnienia za kaucją mężczyzna będzie miał niemal zerowy dostęp do komputera lub smartfona, a jego ojczym poinformuje policję o ewentualnych naruszeniach warunków. Magistrat uznał jednak Langforda za niedopuszczalne zagrożenie dla społeczności i pozostawił go w areszcie.

Michelle Payne została pierwszą kobietą, która wygrała Melbourne Cup: w 2015 roku zwyciężyła na koniu Prince of Penzance. Kolejna rozprawa w sprawie Langforda ma odbyć się w przyszłym miesiącu.

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