Energetyczny dział Volkswagena, Elli, przygotowuje uruchomienie dla klientów prywatnych w Niemczech dwukierunkowej ładowarki BiDi Charger. Umożliwia ona kompatybilnym samochodom elektrycznym nie tylko ładowanie, lecz także oddawanie energii elektrycznej do sieci. Firma już testuje system w wybranych gospodarstwach domowych, informuje Motor1.

Jak będzie działać ładowarka

Elli BiDi Charger to kompaktowe urządzenie prądu stałego o mocy do 11 kW, które można instalować wewnątrz lub na zewnątrz. Jest kompatybilne z samochodami elektrycznymi opartymi na architekturze 400- i 800-woltowej oraz obsługuje standard komunikacji ISO 15118-20 do dwukierunkowej wymiany energii między samochodem a sprzętem do ładowania.

Aplikacja Elli będzie automatycznie planować pracę systemu. Dostępne funkcje inteligentnego ładowania mogą przenosić ładowanie samochodu na godziny, gdy energia słoneczna jest tania lub dostępna w dużej ilości. Nowy system ma również pomagać stabilizować sieć elektroenergetyczną, przekazując do niej energię z akumulatora samochodu.

Wynagrodzenie za podłączenie

Zgodnie z warunkami oferty Elli będzie wypłacać bonus w wysokości 0,24 euro za każdą godzinę, w której kompatybilny samochód będzie podłączony do ładowania DC, niezależnie od tego, czy nastąpi faktyczna wymiana energii. Aby otrzymać wypłatę, pojedyncza sesja musi trwać co najmniej trzy godziny.

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Przy 250 godzinach podłączenia miesięcznie bonus wyniesie około 60 euro miesięcznie, czyli 720 euro za pierwszy rok umowy. W późniejszym czasie klientom planuje się zaoferować płatność w wysokości 0,40 euro za każdą kilowatogodzinę oddaną z akumulatora do sieci. Jednocześnie Elli nie gwarantuje minimalnej ilości energii elektrycznej, która będzie pobierana podczas każdego podłączenia.

Do udziału potrzebny będzie kompatybilny inteligentny licznik. Oferta będzie obejmować dwie roczne taryfy: V2G Flow dla zużycia energii elektrycznej w domu i ładowania samochodu oraz V2G Return dla płatności za energię elektryczną przekazaną z akumulatora do sieci.

Oddzielny system zasilania domu

Elli rozwija również oddzielne rozwiązanie Vehicle-to-Home, które pozwoli wykorzystywać energię z akumulatora samochodu bezpośrednio do zasilania domu. Po 12-miesięcznym teście w 20 gospodarstwach domowych w Niemczech firma planuje wprowadzić ten produkt na rynek w 2027 roku. W czasie projektu pilotażowego ładowarki działały online przez około 85 tysięcy godzin i zrealizowały ponad 6,5 tysiąca dwukierunkowych sesji ładowania i rozładowywania.

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