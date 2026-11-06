Kierowca Mercedesa George Russell otrzyma karę przesunięcia o pięć miejsc na polach startowych przed Grand Prix São Paulo w Brazylii z powodu zamontowania nowego silnika. Jak informuje Sky Sports, Brytyjczyk użyje nowego silnika spalinowego na torze Interlagos.

Wcześniejsza kara w Singapurze

Russell wcześniej otrzymał już karę za wymianę jednostki napędowej podczas Grand Prix Singapuru w ubiegłym miesiącu. Wówczas zamontował piąty silnik w sezonie oraz inne komponenty jednostki napędowej, przez co spadł na koniec stawki startowej.

Konieczność dodatkowej kary przed końcem sezonu była oczekiwana po awarii, która zatrzymała bolid Russella podczas Grand Prix Bahrajnu. Nowa wymiana na Interlagos oznacza stratę jedynie pięciu miejsc, dlatego w niedzielnym wyścigu nie będzie mógł wystartować wyżej niż z szóstej pozycji.

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Decyzja Mercedesa

Mercedes potwierdził, że wymiana nie obejmuje komponentu Additional Development and Upgrade Opportunities. Liderzy mistrzostw świata nie wykorzystali jeszcze jedynego dozwolonego w sezonie ulepszenia tego typu.

Russell powiedział, że zespół od początku rozumiał nieuchronność kary i uznał rundę w São Paulo za odpowiednie miejsce do jej odbycia. Tor Interlagos sprzyja wyprzedzaniu, a podczas weekendu wyścigowego spodziewany jest także deszcz. Po Grand Prix Meksyku Russell zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej na cztery wyścigi przed końcem sezonu.

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