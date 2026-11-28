Kierowca Mercedesa George Russell zdobył pole position w kwalifikacjach do Grand Prix Kataru na torze Lusail. W sobotę, 28 listopada, wyprzedził swojego zespołowego kolegę Kimiego Antonellego o 0,128 sekundy. O wynikach sesji informuje Channel NewsAsia.

Pierwszy rząd Mercedesa

Antonelli, którego źródło nazywa świeżo upieczonym mistrzem Formuły 1, był najszybszy w każdej z trzech sesji treningowych przed kwalifikacjami. Jednak w decydującej sesji szybszy był Russell.

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Russell i Antonelli zajęli pierwsze dwie pozycje w kwalifikacjach, więc Mercedes wystartuje z pierwszego rzędu na torze Lusail.

Pozycje McLarena

Kierowca McLarena Lando Norris uzyskał trzeci wynik w kwalifikacjach, a jego zespołowy kolega Oscar Piastri był czwarty. Tym samym obaj kierowcy McLarena znaleźli się za reprezentantami Mercedesa na polach startowych.

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