Kierowca McLarena Lando Norris uzyskał najlepszy wynik w pierwszym treningu Grand Prix São Paulo w Brazylii. Wyprzedził nowego mistrza świata Formuły 1, Kimiego Antonellego, o 0,082 sekundy, informuje Sky Sports News.

Ulepszenia McLarena

McLaren przywiózł do São Paulo nowe przednie i tylne skrzydła, skrzydło belkowe oraz nowe elementy podłogi. Zespół wprowadził te ulepszenia, choć większość rywali koncentruje się już na bolidach na sezon 2027.

McLaren nie walczył o zwycięstwa w ostatnich rundach, jednak Norris zaprezentował tempo zespołu w pierwszym treningu. W pierwszej czwórce znaleźli się reprezentanci czterech różnych zespołów.

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Wyniki pierwszego treningu

Trzecie miejsce zajął kierowca Red Bulla Max Verstappen, który stracił do Norrisa 0,236 sekundy. Czwarty był Lewis Hamilton z Ferrari — jego strata do najlepszego czasu wyniosła 0,324 sekundy.

Kierowca Mercedesa George Russell zakończył sesję na piątym miejscu, wyprzedzając reprezentanta Red Bulla Isacka Hadjara. Russell otrzymał karę przesunięcia o pięć pozycji na polach startowych za wymianę silnika spalinowego, dlatego w niedzielnym wyścigu na Interlagos wystartuje nie wyżej niż z szóstego miejsca.

Mercedes może zdobyć mistrzostwo konstruktorów po zakończeniu weekendu, jeśli wyprzedzi Ferrari o co najmniej trzy punkty. Antonelli, który zapewnił sobie tytuł mistrza świata w ubiegłym tygodniu po podium w Meksyku, występuje w São Paulo w specjalnym kasku ku czci trzykrotnego mistrza Formuły 1 Ayrtona Senny.

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