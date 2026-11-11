Sędziowie Grand Prix São Paulo w Brazylii ukarali kierowcę Mercedesa i mistrza Formuły 1 Kimiego Antonellego pięciosekundową karą za niebezpieczne wypuszczenie z alei serwisowej. Kara nie wpłynęła na wynik kierowcy: pozostał piąty w końcowej klasyfikacji wyścigu rozegranego 8 listopada na torze Interlagos w São Paulo, informuje The Rio Times.

Decyzja sędziów

Sędziowie ustalili, że bolid Antonellego z numerem 12 został wypuszczony z boksu w chwili, gdy szybkim pasem alei serwisowej zbliżał się Franco Colapinto w Alpine z numerem 43. Mercedes przyznał, że wypuszczenie można było zorganizować bezpieczniej. Pięć sekund doliczono do czasu Antonellego po finiszu.

Po zastosowaniu kary finiszował około siedem sekund za swoim zespołowym partnerem George'em Russellem, który zajął czwarte miejsce. Jednocześnie przewaga Antonellego nad szóstym Oscarem Piastrim z McLarena wynosiła około 15,5 sekundy, dlatego pozycje kierowców się nie zmieniły.

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Wyniki wyścigu i kolejna runda

Deszczowy wyścig wygrał Lando Norris z McLarena, który wyprzedził Maxa Verstappena z Red Bulla o 14,6 sekundy. Mercedes zapewnił sobie w São Paulo tytuł w klasyfikacji konstruktorów przed czasem. Antonelli po starcie objął prowadzenie, wyprzedzając Norrisa, jednak około 20. okrążenia obrócił się w pierwszym zakręcie i stracił pierwszą pozycję.

Antonelli zapewnił sobie tytuł mistrza sezonu przed czasem w Meksyku 1 listopada. Kolejna runda Formuły 1 — Grand Prix Las Vegas — odbędzie się 21 listopada, a następnie kalendarz przewiduje wyścigi w Katarze 29 listopada i Abu Zabi 6 grudnia.

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