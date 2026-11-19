Kierowcy Formuły 1 poparli możliwy powrót silników V8 w latach 30. przed Grand Prix Las Vegas. Prezydent Międzynarodowej Federacji Samochodowej Mohammed Ben Sulayem wcześniej zasugerował taką możliwość, publikując nagranie bolidu z dźwiękiem silnika oraz podpisem o rychłym powrocie V8.

Federacja udostępniła również grafikę wskazującą na porozumienie co do zasady między FIA, władzami Formuły 1 i producentami silników w sprawie powrotu V8 od 2030 roku, jednak później wpis usunięto. Jak informuje Sky Sports, obecne przepisy dotyczące jednostek napędowych obowiązują do 2031 roku, a parametry potencjalnej nowej jednostki wciąż wymagają uzgodnienia.

Poparcie kierowców

Kierowca Mercedesa George Russell oświadczył, że chciałby powrotu V8, wspominając charakterystyczny wysoki dźwięk dawnych silników. Jednocześnie uważa, że Formuła 1 potrzebuje komponentu hybrydowego: sam silnik spalinowy, jak stwierdził, nie zapewni niezbędnej mocy. Russell zasugerował, że połączenie V8 z częścią elektryczną zdolną dodać 400–500 kilowatów mogłoby zapewnić bolidom moc ponad 1000 koni mechanicznych.

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Kimi Antonelli również uznał możliwą zmianę przepisów za ekscytującą i zauważył, że samochody mogą stać się lżejsze o około 70 kilogramów. Dodał, że wiele osób oczekiwałoby powrotu V8.

Zastrzeżenia Verstappena i Hamiltona

Max Verstappen, który krytykował obecne jednostki napędowe z powodu znacznego udziału mocy z baterii, nazwał możliwy powrót V8 krokiem we właściwym kierunku. Jednocześnie podkreślił, że decyzja nie została jeszcze potwierdzona. Kierowca powiedział, że gdyby wybór należał do niego, zdecydowałby się na silnik wolnossący, ale przyznał, że istnieją praktyczne powody, by zachować turbosprężarkę.

Lewis Hamilton stwierdził, że wszystko będzie zależało od konkretnych przepisów technicznych i możliwości przywrócenia dźwięku, którego, jego zdaniem, brakuje w erze V6. Ostatni sezon Formuły 1 z silnikami V8 odbył się w 2013 roku.

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