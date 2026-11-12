W Polsce Koalicja Obywatelska (KO) prowadzi w sondażu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie gazety Rzeczpospolita, z poparciem na poziomie 29%. Partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) uzyskała 16,5% głosów — to najniższy wynik PiS w historii sondaży realizowanych na zlecenie tego wydania, informuje Polsat News.

Zmiany w notowaniach partii

W porównaniu z analogicznym badaniem we wrześniu poparcie dla KO spadło o 1,9 punktu procentowego, a dla PiS — o 0,8 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,2%, o 2,1 punktu mniej niż we wrześniu.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma 10,5% poparcia, zyskując 0,5 punktu. Nowa Lewica utrzymała wynik 7,6%. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał 6%, tracąc 0,4 punktu.

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Poniżej progu wyborczego znajdują się partnerzy KO: Polskie Stronnictwo Ludowe z 4,2%, Polska 2050 z 0,4% oraz Razem z 4,1%. Poparcie dla Razem wzrosło o jeden punkt procentowy.

Frekwencja i szacunek mandatów

Deklarowana frekwencja niemal się nie zmieniła i wynosi 59%. Jednocześnie odsetek respondentów, którzy zadeklarowali zdecydowaną gotowość do udziału w wyborach, wzrósł z 41% we wrześniu do 50%.

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosław Flis przeliczył wyniki sondażu na mandaty parlamentarne. W wariancie bazowym KO mogłaby uzyskać 188 mandatów, PiS — 96, Konfederacja — 72, Konfederacja Korony Polskiej — 53, Nowa Lewica — 31, a Rozwój Plus — 20. Koalicja 15 Października miałaby 219 mandatów przy wymaganych do większości 231. Sondaż IBRiS przeprowadzono 6–7 listopada wśród 1069 osób.

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