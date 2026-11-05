Analiza danych z dwóch badań klinicznych przeprowadzonych w krajach obu Ameryk i Afryki Subsaharyjskiej wykazała, że po zakończeniu infuzji przeciwciała VRC01 u części uczestników zdiagnozowano HIV, który uznano za bardziej oporny na to przeciwciało. Jak informuje News-Medical, po 80. tygodniu takich diagnoz było więcej niż w grupie placebo.

Dane z dwóch badań

Naukowcy pod kierownictwem Allana deCampa przeanalizowali wyniki badań HVTN 704 i HPTN 085. Uczestnicy otrzymywali infuzje VRC01 przez 80 tygodni, a badacze osobno zbadali okres od 80. do 104. tygodnia, gdy infuzje były już zakończone.

VRC01 należy do szeroko neutralizujących przeciwciał, które są rozważane jako potencjalny środek zapobiegania zakażeniu HIV. Zgodnie z wynikami analizy przeciwciało początkowo zapewniało skuteczność profilaktyczną na poziomie 66,3% przeciwko szczepom HIV uznawanym za wysoce wrażliwe na VRC01.

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Znaczenie dla przyszłych badań

Po 80. tygodniu u niektórych uczestników wykryto HIV uznawany za bardziej oporny na VRC01. Wyniki wskazują na znaczenie łączenia kilku rodzajów przeciwciał, aby pełniej hamować wirusa i zapobiegać zakażeniom przełomowym u osób podatnych.

Autorzy zaznaczyli również, że podczas przyszłych badań szeroko neutralizujących przeciwciał przeciwko HIV-1 ważne jest uwzględnienie testowania na obecność wirusa przez dłuższy czas po zakończeniu infuzji.

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