W ludzkiej korze mózgowej udział neuronów z rozległymi zmianami genetycznymi gwałtownie zmniejsza się po urodzeniu. Do takiego wniosku doszli autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie Nature: w próbkach prenatalnych wariacje liczby kopii segmentów DNA wykryto w około 26–33% neuronów, podczas gdy po urodzeniu wskaźnik ten wynosił około 6–7%.

Jak informuje News-Medical, wyniki mogą wskazywać, że rozwijający się mózg selektywnie usuwa komórki ze znacznymi zaburzeniami genomu. Jednocześnie badacze nie ustalili bezpośrednio mechanizmu takiego usuwania.

Analiza próbek w różnym wieku

Naukowcy przeanalizowali pośmiertne próbki tkanki mózgowej od 23 dawców w wieku od 14. tygodnia rozwoju wewnątrzmacicznego do ponad 90 lat. Zbadali 2357 jąder neuronów za pomocą dwóch metod sekwencjonowania całego genomu pojedynczych komórek; 1907 genomów przeszło rygorystyczną kontrolę jakości.

Osobno zespół zbadał dostępność chromatyny i ekspresję genów w 44 861 jądrach. Wśród niemowląt duże wariacje liczby kopii DNA wykryto w około 7,1% neuronów, a wśród osób w wieku powyżej 60 lat — w 4,8%. Po połączeniu własnych danych z sześcioma wcześniejszymi badaniami autorzy oszacowali, że w chwili urodzenia takie zmiany mogą występować w około jednej trzeciej neuronów, a następnie ich częstość spada o około 0,27 punktu procentowego rocznie.

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Możliwy związek z programowaną śmiercią komórek

W neuronach ze zmianami genetycznymi wykrytymi w próbkach postnatalnych odnotowano niższą aktywność sieci genowych związanych z funkcjonowaniem synaps. Jedna z podgrup komórek miała także wyraźniejsze molekularne oznaki apoptozy i autofagii — procesów związanych ze śmiercią i recyklingiem komórek.

Autorzy wykryli również w tkance kory płodu mikrojądra — niewielkie struktury z chromosomami lub ich fragmentami, oddzielonymi od głównego jądra. Znaleziono je obok około 6% jąder, a wraz z wiekiem takie struktury występowały rzadziej. Badacze przypuszczają, że neurony ze zmianami obejmującymi geny wrażliwe na dawkę lub regulację synaps mogą być częściej eliminowane podczas rozwoju mózgu.

Wnioski mają ograniczenia: badanie objęło stosunkowo niewielu dawców i nie zawierało próbek z trzeciego trymestru ciąży. Ponadto naukowcy porównywali tkanki różnych osób, a nie obserwowali tych samych neuronów w czasie, dlatego selektywne usuwanie komórek jest wnioskiem opartym na różnicach wieku i oznakach molekularnych.

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